Apple razburil investitorje, za padajoče številke v prvi vrsti krivijo Kitajce

In zakaj tokratna sprememba napovedi prihodkov podjetja še posebej odmeva na mednarodnih trgih? Prvič v zadnjih 15 letih se je namreč zgodilo, da je Apple ’popravil’ smernice vlagateljem. S tem so tudi potrdili tudi njihove dvome glede prihodnjih pozitivnih finančnih rezultatov, ki so v zadnjih mesecih prispevali tudi k širšemu padcu prodaje.

Ameriški proizvajalec iphonov Apple je dolgo časa z velikim naskokom veljal za največ vredno podjetje na svetu, ob koncu leta pa ga je s prestola vrgel proizvajalec programske opreme Microsoft. V letu dni je svojo borzno vrednost povečal za 14 odstotkov na 754 milijard dolarjev (661 milijard evrov) in se s tretjega povzpel na prvo mesto. Hkrati je Apple svojo vrednost zmanjšal za 17 odstotkov in je na borzi vreden dobrih 715 milijard dolarjev. Googlova krovna družba Alphabet je vredna 685 milijard dolarjev, kar zadošča za tretje mesto, torej je od konca leta 2017 poslabšala svojo uvrstitev za eno mesto. Podatke je zbralo svetovalno podjetje EY.

Obenem smo trenutno priča še enemu zanimivemu dogajanju. Neverjeten vzpon dobe pametnih telefonov, v času katere je Apple postal najbogatejše podjetje na svetu, se umirja hitreje, kot so predvidevali v tehnološkem velikanu. Vedno boljše in bolj zanesljive naprave z dolgo obstojnimi baterijami pomenijo, da se ljudje ob poteku pogodb ne odločijo za nakup novih telefonov.

Analitiki se sprašujejo tudi, ali bodo drugi izdelki in storitve, ki jih ponuja Apple, dovolj, da slednji ohrani položaj glavnega igralca na trgu. Že nekaj časa se namreč trudijo diverzificirati nabor izdelkov s produkti, kot so Apple Watch in druge spletne storitve. Čeprav njihova prodaja pospešeno raste, so prihodki iz tega naslova še vedno daleč od tistih, ki jih dosegajo iPhoni. Kot poroča BBC, zaupanja vredni poznavalci trenutno pričakujejo, da se bo podjetje odločilo za novo veliko pridobitev, s čimer bo poskrbel za bolj optimistično razpoloženje investitorjev.