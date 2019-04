Areške žičniške naprave še v sedmo brez kupca

Potem ko je stečajni upravitelj septembra lani dokončno unovčil celotno premoženje propadlega podjetja na mariborskem delu Pohorja, mu je ostal le še Areh, kjer do zdaj resnega zanimanja ni bilo. Prvič je naprave ponujal za 11,4 milijona evrov, več možnosti pa daje naslednjemu poskusu, ko naj bi ceno, če bosta s tem soglašala ločitveni upnik DUTB in sodišče, spustil vsaj še za petino. Za zdaj se še ni odločil, ali bo izpeljal novo dražbo ali pa bo skušal s prodajo prek avstrijske dražbene spletne strani.

Za Areh do zdaj resnega zanimanja ni bilo

Omenjeno premoženje vključuje obe vlečnici Partizanka, vlečnice Areška, Ruška, Orel, Žigart, Vali, Kekec ter obe vlečnici Cojzarica in šestsedežnica Pisker s pripadajočimi zemljišči, objekti in vso opremo za zasneževanje. Z njimi sicer upravlja mariborsko javno podjetje Marprom, ki je po propadu družbe zagotovilo nadaljevanje smučarskega turizma na Pohorju.

Dubrovski je že večkrat povedal, da interes za prevzem je, vendar bo moral prihodnji lastnik ob kupnini vsaj še enako vsoto vložiti v dodatna vlaganja. Verjetno je najbolj realen kupec Marprom, ki očitno še čaka na dovolj nizko ponudbo. Stečajni upravitelj prejema tudi klice drugih interesentov, a ti običajno ne povedo, koga zastopajo.

Ob prodaji omenjenih smučišč do konca stečajnega postopka čaka še rešitev zadev okoli zahteve do mariborske občine za plačilo odkupne vrednosti gondole in žičniških naprav na Mariborskem Pohorju, ki jih je prek Marproma po stečaju družbe prevzela v upravljanje.

Novi mariborski mestni oblasti se z dogovorom ne mudi

Sodni cenilci so vrednost žičnic pred časom že ocenili na 16,8 milijona evrov, kar pa je bistveno več od sedmih milijonov evrov, za kolikor naj bi se Mestna občina Maribor (MOM) in DUTB že izpogajala, a občina pod prejšnjim vodstvom na koncu v dogovor ni privolila.

Za zdaj nič ne kaže, da bi se z dogovorom mudilo novi mestni oblasti. Župan Saša Arsenovič je marca dejal, da so zadevo predali odvetniku, ki ima glede tega nove ideje. "Dajmo času čas in upam, da bo stvar šla v smer, ki bo za občino manj obremenjujoča," je takrat dejal Arsenovič.

Mariborsko občino po novem zastopa odvetniška družba Živko in Purg, ki bi po besedah Dubrovskega celoten postopek rada začela povsem na novo. Čeprav gre po njegovem mnenju in mnenju DUTB zgolj za zavlačevanje, je sodišče obe strani pozvalo, da glede na cenitve še enkrat podata vsaka svoj predlog, na koliko cenijo premoženje.

Stečajni upravitelj je zato že predlagal plačilo dobrih 13 milijonov evrov, z občinske strani pa so znova zaprosili za podaljšanje roka, zato jim je sodišče dalo nov 30-dnevni rok, po katerem naj bi razpisalo narok.