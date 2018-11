Aretirali prvega moža koncerna Renault-Nissan

Na Japonskem so danes aretirali prvega moža koncerna Renault, ki sodeluje z japonskima proizvajalcema Nissanom in Mitsubishijem, Carlosa Ghosna . Japonski preiskovalci so ga zasliševali na podlagi suma prirejanja poslovnih knji g in ga na koncu pridržali.

Preiskavo so pred več meseci sprožili pri Nissanu, kjer so Ghosna in zastopnika koncerna Grega Kellyja sumili, da sklepata sumljive oz. nedovoljene posle. Prirejala naj bi podatke o plačevanju nadomestil za kotacijo vrednostnih papirjev in zakrivala zneske svojih prejemkov, Ghosn naj bi uporabljal sredstva družbe v zasebne namene, pri tem pa naj bi sodeloval tudi Kelly. Nepravilnosti naj bi trajale več let.

Obtožbe so precej pretresle trge, delnica Renaulta je na borzi v Parizu izgubila več kot 12 odstotkov. Novica na dogajanje na tokijski borzi danes ni imela vpliva, saj je odjeknila po zaprtju te borze.

Ghosn je sodeloval pri učinkovitem prestrukturiranju Renaulta in Nissana v devetdesetih letih, zaradi stroge politike varčevanja pa se ga je prijel vzdevek "ubijalec stroškov". Družbi sta jeseni 2016 uspešno priključili še družbo Mitsubishi. Ghosn je na Japonskem znan kot glavni zagovornik japonskega avtomobilskega sektorja.