Audi bo moral plačati 800 milijonov evrov kazni

Avtomobilski proizvajalec Audi, ki je del Volkswagnove skupine, ne bo izpodbijal 800 milijonov evrov kazni, ki so mu jo zaradi manipulacij z izpusti dizelskih agregatov izrekli nemški organi, so sporočili iz Volkswagna.

Tožilstvo v Münchnu je sporočilo, da je bila Audiju kazen med drugim izrečena zaradi odstopanj od predpisanih zahtev pri dizelskih agregatih V6 in V8.

Po navedbah tožilstva je Audi prodal najmanj 210.000 avtomobilov z dizelskim motorjem, ki so bili opremljeni s programsko opremo za zmanjševanje škodljivih izpustov v času uradnih testiranj.

Nemški preiskovalci pa so v okviru preiskave goljufanja pri testih izpušnih plinov na dizelskih avtomobilih poleti pridržali tudi glavnega izvršnega direktorja Audija Ruperta Stadlerja, osumljenega goljufanja v sodelovanju s krovno družbo.

Kmalu po sporočilu tožilstva so se oglasili tudi v avtomobilskem proizvajalcu ter napovedali, da bo globa vplivala na letošnje poslovne rezultate."Ob upoštevanju kazni bodo Audijevi letošnji rezultati veliko nižji od napovedi," so zapisali v sporočilu za javnost.

Volkswagnove delnice so se ob tej novici najprej pocenile, a so si že pred poldnevom opomogle in se gibljejo okoli 2,6 odstotka nad gladino.

Medtem pa je nemška policija včeraj sporočila, da preiskuje tudi družbo Opel, ki je od marca lani v lasti francoskega proizvajalca PSA Peugeot Citroen. V družbi so potrdili, da so postopki povezani z izpusti, nemški mediji pa poročajo, da je Opel naslednji osumljenec za goljufanje na testih izpušnih plinov.

Tri leta od izbruha afere dieselgate

Prvi odmeven škandal glede prirejanja rezultatov testov izpušnih plinov je izbruhnil septembra 2015, ko je Volkswagen priznal, da je 11 milijonov vozil z dizelskim motorjem opremil s programsko opremo, s pomočjo katere so prestali okoljske teste. Na cestah so bili nato dejanski škodljivi izpusti precej večji.

Afera, poimenovana dieselgate, je največjega avtomobilskega proizvajalca na svetu stala več milijard evrov, v številnih državah pa tožbe in postopki proti njemu še tečejo.