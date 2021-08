Audi napovedal delo po skrajšanem delovnem času

Družba ima polne knjige naročil, a v prvi polovici leta zaradi pomanjkanja sestavnih delov ni mogla izdelati približno 50.000 avtomobilov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ko bodo komponente dostavljene, bo Audi poskušal nadoknaditi izgubljeno proizvodnjo. "Načrtovati moramo iz tedna v teden. V preteklosti smo morali celo odpovedati načrtovane dodatne izmene," je pojasnil tiskovni predstavnik.

Finančni direktor Jürgen Rittersberger je julija opozoril, da bi lahko avgusta in septembra zaradi pomanjkanja polprevodnikov prišlo do nadaljnjih prekinitev proizvodnje in dela po skrajšanem urniku. Kjer je mogoče, nameravajo čipe vgrajevati v vozila z največjim prispevkom k dobičku in najnižjimi izpusti ogljikovega dioksida.