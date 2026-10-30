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Gospodarstvo

Audi vse globlje v krizi: dobiček strmoglavil za 87 odstotkov

Berlin, 30. 10. 2026 12.37 pred 52 minutami 4 min branja 18

Avtor:
N.Š.
Audi

Nemški avtomobilski proizvajalec Audi, ki sodi pod okrilje koncerna Volkswagen, se spopada z vse hujšo krizo. Dobiček je v tretjem četrtletju strmoglavil za 87 odstotkov, podjetje pa je komaj ostalo v pozitivnih številkah. Zaradi slabih poslovnih rezultatov so znižali napovedi za letošnje leto, razmišljajo o dodatnih varčevalnih ukrepih, negotova pa je tudi prihodnost nekaterih proizvodnih obratov v Nemčiji. Ob tem se je prvi mož Audija Gernot Döllner znašel pod plazom kritik zaradi nastopa na predvolilnem shodu ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Nemški proizvajalec avtomobilov Audi se kljub predstavitvi novih modelov ne more izviti iz težav. V tretjem četrtletju letošnjega leta je ustvaril le 95 milijonov evrov dobička, kar je kar 87 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. S tem se je podjetje le za las izognilo izgubi.

V prvih devetih mesecih leta je Audi ustvaril 1,22 milijarde evrov dobička in 42 milijard evrov prihodkov. Oba kazalnika sta se v primerjavi z enakim obdobjem lani občutno poslabšala.

Zaradi posebej slabega tretjega četrtletja je vodstvo znižalo tudi napovedi za celotno leto 2026.

Po novem pričakujejo med 55 in 59 milijardami evrov prihodkov, medtem ko so doslej računali na 58 do 63 milijard evrov. Napovedano operativno donosnost prihodkov so s prejšnjih pet do sedem odstotkov znižali na tri do pet odstotkov. Napovedi je že septembra znižal tudi matični koncern Volkswagen.

Preberi še 'Padel' portal, ustavili program: nekaterim ponujajo več sto tisoč evrov

Kitajski trg, ameriške carine in vse ostrejša konkurenca

Med glavnimi razlogi za slabše poslovanje Audi izpostavlja občuten upad prodaje na Kitajskem, predvsem pri avtomobilih z motorji z notranjim zgorevanjem, ter vse močnejšo konkurenco.

Kitajski avtomobilski proizvajalci namreč vse bolj pritiskajo tudi na evropski trg, kjer s svojimi modeli povečujejo konkurenco uveljavljenim evropskim znamkam.

Dodatno negotovost povzročajo razmere na Bližnjem vzhodu, rast cen energije in ameriške carine.

Audi je pri tem v posebej neugodnem položaju, saj v nasprotju z nekaterimi konkurenti nima lastne tovarne v Združenih državah Amerike. Podjetje se obenem sooča z zahtevnim prehodnim obdobjem, ko pri nekaterih ključnih modelih potekajo generacijske menjave.

Kriza sicer pritiska tudi na druge nemške avtomobilske proizvajalce, vendar so Audijevi rezultati posebej slabi. Konkurenčni Mercedes-Benz je denimo v tretjem četrtletju ustvaril 1,52 milijarde evrov dobička, medtem ko bo BMW svoje poslovne rezultate predstavil prihodnji teden.

Audi
Audi
FOTO: Shutterstock

Finančni direktor Audija Jürgen Rittersberger je ob predstavitvi rezultatov opozoril, da je ukrepanje nujno. "Poslovni kazalniki jasno kažejo, da je potreba po ukrepanju v Audiju velika in da odlašanje ni mogoče," je dejal.

Po njegovih besedah so se razmere zlasti v tretjem četrtletju še občutno zaostrile. Čeprav dosedanji ukrepi že prinašajo rezultate, jih bodo morali zaradi izjemnega konkurenčnega pritiska dodatno okrepiti. "Zato stavimo na dosledno stroškovno disciplino, zmanjšujemo kompleksnost in povečujemo učinkovitost naših struktur," je poudaril. Kljub slabim rezultatom v podjetju pričakujejo, da bo zadnje četrtletje poslovno uspešnejše.

Do leta 2029 bo izginilo 7500 delovnih mest, pod vprašajem tudi tovarna

Slabšanje poslovnih rezultatov dodatno povečuje pritisk na zaposlene v Nemčiji. Audi je že lani napovedal obsežno zmanjševanje števila zaposlenih. V skladu s sprejetim dogovorom naj bi do konca leta 2029 ukinili 7500 delovnih mest.

Zdaj pa se odpirajo vprašanja o dodatnih varčevalnih ukrepih. Med možnostmi, o katerih potekajo razprave, se omenja celo zaprtje tovarne v Neckarsulmu.

Vodstvo Audija za zdaj ne pojasnjuje konkretno, kaj bi lahko novi ukrepi pomenili za nemške proizvodne lokacije.

V podjetju poudarjajo, da so s sporazumom o prihodnosti, sklenjenim lani, že sprejeli pomembne ukrepe, na tej podlagi pa želijo razviti dodatne rešitve za dolgoročno zagotavljanje konkurenčnosti in ohranjanje delovnih mest. O nadaljnjih korakih naj bi se pogajali s svetom delavcev. V začetku oktobra je Audi napovedal tudi uporabo tako imenovane klavzule o poslabšanju gospodarskih razmer, ki izhaja iz dogovora iz leta 2019. Ta določa, da morata vodstvo in svet delavcev začeti pogajanja o varčevalnih ukrepih, kadar se pomembne gospodarske okoliščine občutno poslabšajo.

Nova tovarna v ZDA, direktor pa na Trumpovem predvolilnem odru

Medtem ko se Audi v Evropi spopada z vse večjimi težavami, želi svoj položaj okrepiti v Združenih državah Amerike. Podjetje načrtuje gradnjo prve lastne avtomobilske tovarne v ZDA, in sicer v zvezni državi Georgia. Takšna naložba bi mu lahko pomagala zmanjšati odvisnost od uvoza in omiliti posledice ameriških carin.

Toda prav načrti za novo tovarno so sprožili novo polemiko. Glavni izvršni direktor Audija Gernot Döllner se je namreč minuli konec tedna nepričakovano pojavil na predvolilnem shodu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je na dogodku javno predstavil Audijeve načrte za gradnjo tovarne v Georgii, nato pa Döllnerja povabil na oder. Ta se mu je zahvalil za podporo projektu.

Nastop je v Nemčiji sprožil ostre kritike, pojavile so se celo zahteve po Döllnerjevem odstopu. Kritike niso usmerjene toliko proti sami gradnji tovarne, ki jo številni ocenjujejo kot smiselno poslovno odločitev, temveč proti direktorjevi udeležbi na Trumpovem predvolilnem dogodku tik pred ameriškimi vmesnimi volitvami 3. novembra. Kritiki mu očitajo, da je s tem kršil interna pravila Audija, ki naj bi prepovedovala tovrstne politične nastope.

Döllner svoj nastop zagovarja kot odločitev v interesu podjetja. Kot je pojasnil, so jih med pogovori o gradnji tovarne v Georgii prosili, naj načrte javno predstavijo skupaj s predsednikom ZDA. Že konec tedna je poudaril, da takšnega povabila ne bi zavrnili, saj to po njegovih besedah narekuje spoštovanje do predsedniške funkcije.

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KOMENTARJI18

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poper00
30. 10. 2026 13.49
Rešujejo upad prometa z dvigom cen.Kako hudiča gre kitajcem sestaviti avto z več opreme 4 krat cenej.Bodite manj požrešni se prizemljite,ker drugi delajo bolše avtomobile za pol cene.To z čim se včasih barvali premium ima danes vsak avto.Škoda je absolutno predraga vi pa bi imeli za avto z istim podvozjem,identičnim motorjem le z drugo školjko še 100 procentov več.Po zanesljivosti pa na 30 mestu.
Odgovori
0 0
dober dan
30. 10. 2026 13.46
kapitalistična banda mora znižat marže ne pa odpuščat
Odgovori
0 0
MAGAvojc
30. 10. 2026 13.45
nimajo vsi tako polne žepe kot bi audi rad poleg tega so vsi skrenili z poti, edini se nazaj vrača vw zz klasičnimi gumbi v EV vozilih
Odgovori
+0
1 1
mario7
30. 10. 2026 13.45
Sankcije proti Rusiji delujejo.
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+1
2 1
losser
30. 10. 2026 13.42
Spijaznit se bo treba. Vsak 3 4 avto je že nek neznani kitajski brand. Evropska avto industrija se lahko počasi poslovi. Žal, niso v koraku s časom. Pa še kar sanjajo.
Odgovori
+4
4 0
Antifriz
30. 10. 2026 13.37
Audi je zakon, tudi miške se rade peljejo z njim.
Odgovori
-5
2 7
pravica1
30. 10. 2026 13.42
Samo ta plehke, tako kot tvoj komentar.
Odgovori
+2
3 1
flojdi
30. 10. 2026 13.35
???panika.pa saj imajo se vedno 13 DOBICKA.??premalo???a ni bolje kot -
Odgovori
+3
3 0
sLOVEnec56
30. 10. 2026 13.30
za tak denar pa tako nevpadljiv avto, v kvaliteti pa ni toliko boljši!
Odgovori
+5
6 1
Mens sana
30. 10. 2026 13.26
.............najbrž mali diverzant Zlodimir vozi tudi Audi, pa teta Ursula in Kallas, vsi trije po najboljših močeh skrbijo za gospodarstvo Amerike...........................
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+6
8 2
dioporco
30. 10. 2026 13.26
Naj se zahvalijo Adolfu Merzu
Odgovori
+9
9 0
Lux_43
30. 10. 2026 13.24
Dejte no en usr...Golf, ne ne vem kakšne opreme, normalen 33 jurjev. A je treba imet v avtomobilih ne vem kaj vse? Ne razumem tega, telih ekranov, a to pa ni nevarno... Itak so predragi avtomobili za en srednji razred, trg rabljenih dela stokrat bolj, kdo se bo pa pufal za enega audija v nedogled...kvaliteta pa tud, samo brend in to je to...Kdo mi da garancijo, da bood teli ekrani zdržal ene 7 let, pol pa nekaj gre, pa takoj jurja popravilo, ja seveda ja.
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+7
8 1
Dr Dre
30. 10. 2026 13.20
Bravo 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪, vse propada, vsa avto industrija, brez povratka... Končno delujejo Ruske Sankcije💪💪💪.. Vse to je zaradi 🇺🇲, kako so se 🇩🇪 ponižali, kot narod, res neverjetno, kaj jim delajo.
Odgovori
+9
14 5
Zaklenjena resnica
30. 10. 2026 13.18
Požrešnost, ki smo jo plačevali dolga leta
Odgovori
+13
14 1
Dr Dre
30. 10. 2026 13.21
Potreben je 12 235 paket 🇷🇺 sankcij 🇮🇱💪
Odgovori
+4
8 4
Uporabnik-1442225
30. 10. 2026 13.12
Kako reveži samo 94 mio dobička
Odgovori
+13
14 1
Kameleon Kiddo
30. 10. 2026 13.32
Ja samo to audii sam popapa. Ni to kitajska kjer gre ves dobicek v razvoj tu pa v dividende. Plus energenti dobavitelj... trump pa jih ma blizu ker svoje sovraznike je fajn met blizje od prijatlov.... Verjamem da je on arhitekt unicenja Eveopskw avto industrije , prelevitev v vojasko, konstrukcijanevropskegs vojasko industrijslegs kompleksa pod usa lontrolo, samo samo da bi kitajcw zafrkno. Kitajci pa 200kmh mimo po desni 🤣 Mi pa o partizanih in nemcih s tem skropucalom od vlade... folk pa na komfortu pres fotelji. A.vnuki bojo kri špukali velika večina...
Odgovori
+2
2 0
Roadkill
30. 10. 2026 13.10
"Ob tem se je prvi mož Audija Gernot Döllner znašel pod plazom kritik zaradi nastopa na predvolilnem shodu ameriškega predsednika Donalda Trumpa." potem pa jim privoščim da propadejo
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+2
5 3
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