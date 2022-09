Avgusta na mesečni ravni 0,7 odstotka manj registriranih brezposelnih

Na novo se je na zavodu v letošnjem avgustu prijavilo 21,1 odstotka manj brezposelnih kot julija in trije odstotki več kot avgusta lani. Zaposlili sta se 2302 brezposelni osebi, kar je osem odstotkov manj kot julija in 29,2 odstotka manj kot avgusta 2021.

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter zdravstva in socialnega varstva, so avgusta zavodu sporočili 17.602 prosti delovni mesti. To je 57,8 odstotka več kot julija in 14,4 odstotka več kot avgusta 2021.

Od januarja do avgusta se je na zavodu na novo prijavilo 37.864 brezposelnih oseb, kar je 5,9 odstotka manj kot lani v tem času. Delo je v tem obdobju našlo 32.131 brezposelnih, kar je 26,6 odstotka manj kot v prvih osmih mesecih lani. V povprečju je bilo v obdobju prvih osmih mesecev letošnjega leta 58.653 brezposelnih oseb oz. 25,2 odstotka manj kot lani v tem času.