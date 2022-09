Avgusta rekordnih 3,03 milijona turističnih prenočitev

Prihodov tujih turistov je bilo v turističnih nastanitvenih obratih avgusta letos nekaj manj kot 857.000. Ustvarili so 2,34 milijona prenočitev, kar je bilo polovico več kot lani oz. dva odstotka več kot v istem obdobju pred epidemijo. Na tuje turiste je odpadlo 77 odstotkov vseh avgustovskih turističnih prenočitev.

Domači turisti pa so avgusta ustvarili 23 odstotkov vseh prenočitev. Turistični nastanitveni obrati so poročali o nekaj manj kot 196.000 prihodih in skoraj 698.000 prenočitvah, kar je polovico manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, ko so prebivalci Slovenije lahko koristili turistične bone. Obenem je bilo domačih prenočitev devet odstotkov več kot avgusta 2019.

Tuji turisti so največkrat prenočili v občini Ljubljana, v prestolnici so ustvarili 98 odstotkov vseh prenočitev, domači pa v občini Piran. Slednja je bila tudi občina z največ turističnimi prenočitvami.

Med tujimi turisti so največ prenočitev ustvarili tisti iz Nemčije: nekaj več kot pol milijona prenočitev oz. 22 odstotkov vseh, največkrat so prenočili v občini Bovec. Po 11 odstotkov prenočitev so ustvarili turisti iz Nizozemske in Italije. Sledili so turisti iz Francije, ki so najpogosteje prenočili v Ljubljani, ter turisti iz Češke in Avstrije, navaja statistični urad.