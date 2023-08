Avgustovske cene za 6,2 odstotka višje od lanskih

Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta za 0,1 odstotka dražje od junijskih cen. V primerjavi z lanskim avgustom pa smo zanje letos v povprečju odšteli 6,2 odstotka več. Od tega so se cene storitev v povprečju podražile za osem odstotkov, cene blaga pa za 5,2 odstotka. Poltrajno blago je bilo dražje za 6,2 odstotka, blago dnevne porabe 5,6 odstotka, trajno blago pa za 1,8 odstotka.

Kljub podražitvam večine izdelkov so se nekateri na letni ravni tudi pocenili. Med njimi je cena električne energije, ki je upadla za 13,1 odstotka. Inflacijo so znižala tudi 19,1 odstotka cenejša goriva. Dizelsko gorivo se je na letni ravni pocenilo za 7,4 odstotka, bencin pa 3,8 odstotka.

Na letno inflacijo imajo še naprej največji vpliv cene hrane in brezalkoholnih pijač, tudi dodajajo na Sursu. Kot so razložili v nadaljevanju, so se namreč v zadnjem letu podražile za 10,4 odstotka. Športne in kulturne storitve in izdelki so se podražili za 8,7 odstotka. Podražitve v zdravstvu so bile 11-odstotne, podražitve v restavracijah in hotelih pa 8,7-odstotne.

So bila pa pogonska goriva tista, ki so se najbolj podražila na mesečni ravni. Ta je bila sicer 0,1-odstotna. Podražitev goriv od julija pa je bila 5,1- (dizel) oziroma 4,5-odstotna (bencin). K mesečni inflaciji so doprinesli še 2,5 odstotka dražji paketi počitnic, 2,4 odstotka dražji mesni izdelki, 1,4 odstotka dražja oskrba z vodo ter 0,7 odstotka dražja stanovanjska in gospodinjska oprema.

Razprodaje so se poznale predvsem pri ceni oblačil in obutve, ki je bila na mesečni ravni za 3,7 odstotka nižja, za 3,5 odstotka se je pocenilo sadje, za 1,5 odstotka pa izdelki in storitve za zdravstvo. Vse preostale avgustovske pocenitve so prispevale še 0,1 odstotne točke.

Letna inflacija na območju evra nespremenjena

Letna stopnja inflacije v območju evra je avgusta ostala nespremenjena pri 5,3 odstotka, je v prvi oceni objavil evropski statistični urad Eurostat. Še najprej nanjo najbolj vplivajo cene živil, alkohola in tobačnih izdelkov. V Sloveniji je bila nekaj nad povprečjem območja skupne valute.

Cene v skupini hrana, alkoholne pijače in tobačni izdelki so bile avgusta medletno višje za 9,8 odstotka, kar je odstotno točko manj kot julija. Sledile so cene storitev (+5,5 odstotka) ter industrijskih izdelkov brez energentov (4,8 odstotka), medtem ko so se energenti od lanskega avgusta pocenili za 3,3 odstotka.

Osnovna inflacija, iz katere so izločeni učinki rasti cen energije in hrane in ki jo budno spremlja Evropska centralna banka, saj odraža širše cenovne pritiske v gospodarstvu, je bila avgusta pri 5,3 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot julija, a še vedno visoka raven.

Med evrskimi državami so najvišjo inflacijo avgusta beležili na Slovaškem (9,6 odstotka) in Hrvaškem (8,5 odstotka). Po drugi strani je bila rast cen življenjskih stroškov najnižja v Belgiji (2,4 odstotka) in na Cipru (3,0 odstotka).