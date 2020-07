AVK mora Agrokorju vrniti zasežene Mercatorjeve delnice

Mercatorjeve delnice, ki so bile s sklepom Javne agencije RS za varstvo konkurenco (AVK) konec lanskega leta začasno odvzete, mora agencija nemudoma vrniti Agrokorju, je razsodilo Vrhovno sodišče . V pravni naslednici Agrokorja, družbi Fortenova so za časnik Finance potrdili, da je slovensko vrhovno sodišče razveljavilo zaplembo oziroma prepoved razpolaganja z delnicami Mercatorja hrvaškemu Agrokorju. Kot pravijo, zdaj načrtujejo prenos Mercatorja v svojo skupino najpozneje do konca tega leta.