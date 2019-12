AVK Agrokorju začasno zasegla delnice Mercatorja

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) je po naših informacijah 16. decembra sprejela odločitev, s katero je Agrokorju začasno zasegla delnice Mercatorja. To je na današnji novinarski konferenci potrdil Fabris Peruško , izredni pooblaščenec v koncernu Agrokor in glavni izvršni direktor Fortenove. To bo zdaj močno otežilo prenos delnic Agrokorja na skupino Fortenova.

AVK je glede na to, da Agrokor ni poročal o koncentraciji družb Agrokor AG in Ardeya Global Ltd., 24. septembra sprejela odločitev o kazni, v znesku 53,9 milijona, ki naj jo plača Agrokor kot pravna oseba, in 5000 evrov, ki naj bi jo plačala odgovorna fizična oseba. Glede na pojasnilo AVK je v tej koncentraciji Agrokor pridobil 100 % delnic družbe, ki je lastnik slovenske družbe Costella, skladno s slovenskim Zakonom o konkurenci je domnevno obvezan poročati o koncentraciji v roku 30 dni po podpisu dogovora o prevzemu. To poročilo ni bilo vloženo, zato je 9. aprila AVK po uradni dolžnosti začela postopke za oceno koncentracije.

Po mnenju Agrokorja je odločitev AVK neutemeljena, saj so bile vse odločitve, nanašajoče se na zgoraj opisan prevzem, narejene in izvršene le s strani Ivice Todorića, ne da bi o tem vedel ali pri tem sodeloval kakršen koli drug član takratnega upravnega odbora Agrokorja. To pomeni, da Agrokor d. d. s prevzemom ni bil nikakor povezan, temveč je šlo za Agrokor AG iz Švice, ki ga je vodil izključno Todorić in od leta 2017 upravitelj oziroma komisar, ki ga je določilo švicarsko sodišče, ta je oktobra 2019 agenciji poslal formular za koncentracijo v imenu Agrokorja AG, še pravijo v družbi.

V Agrokorju še dodajajo, da odločitev AVK o globi 53,9 milijona evrov ni pravnomočna, saj je Agrokor zoper njo vložil zahtevo za sodno varstvo, ki je bila predana AVK 8. novembra.

AVK te zahteve za sodno varstvo še ni posredovala pristojnemu sodišču v Ljubljani in s tem omogočila sodišču, da se o zahtevi za sodno varstvo odloči in je namesto tega začel postopek za začasni zaseg delnic Mercatorja, še pojasnjujejo v Agrokorju.