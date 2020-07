AVK ob sodbi vrhovnega sodišča glede Mercatorjevih delnic zaskrbljena

Odločitev vrhovnega sodišča spoštujejo, a hkrati so tudi zaskrbljeni, saj drugih zakonskih možnosti za zavarovanje izvršitve izrečene sankcije pravni osebi nimajo, vzroki, ki so utemeljevali začasni odvzem vrednostnih papirjev, pa še vedno veljajo.

Na AVK so danes ponovili, da so se za zaplembo delnic odločili z namenom zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku. Obstajata namreč bojazen in velika verjetnost, da ji globa zaradi nepriglasitve koncentracije ne bo plačana.

Odzval se je tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki sodb sodišč ne komentira, se mu pa zdi pomembno, da podjetja, ki delujejo in nastopajo na našem trgu, razumejo interes države za to, da poslovanje velikih poslovnih sistemov, kakršen je Mercator, vključuje interese vseh deležnikov, tudi širšega okolja. Zato pričakuje, da bodo vsi vpleteni to upoštevali in Mercatorju omogočili zdravo rast in razvoj tudi v prihodnje.

V Fortenovi odločitev sodišča pozdravljajo in, kot so sporočili že v sredo, še vedno načrtujejo prenos Mercatorja v svojo skupino najpozneje do konca tega leta. Za prenos sicer potrebujejo še dovoljenje Evropske komisije in soglasje vseh 56 bank upnic Mercatorja.