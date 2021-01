AVK odobrila državni prevzem Term Olimia

SDH je sredi leta 2019 v imenu države od Nove KBM odkupil 20,9-odstotni delež v Termah Olimia. Ker so z nakupom država in državne družbe presegle prevzemni prag, bo moral SDH objaviti prevzemno ponudbo za preostale delnice, a je čakal na odločitev AVK glede koncentracije. Takrat bo znana tudi vrednost prevzema, po navedbah časnika Delonaj bi ta skupaj znašala 8,2 milijona evrov.

Država ima delež v Termah Olimia prek SDH in prek Kapitalske družbe, Slovenskih železnic in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Družba Terme Olimia upravlja turistično-zdraviliški kompleks v Podčetrtku in Terme Tuhelj na Hrvaškem.

Država načrtuje skladno s strategijo razvoja turizma konsolidirati lastništvo in upravljanje turističnih podjetij z državnim lastništvom. Pod Slovenski turistični holding (STH), kakor naj bi se imenoval novi upravljalec, naj bi v sklopu treh hčerinskih družb - alpski, obalni in termalni turizem - združili družbe Sava Turizem, Terme Olimia, Istrabenz Turizem in Thermana (obe sta že na posebni namenski družbi, ki jo je ustanovila DUTB), Adria Ankaran in Hit Alpinea, turistično vejo novogoriškega Hita.