AVK: Surovina, Dinos, Salomon in Recikel so se kartelno dogovarjali

Agencija za varstvo konkurence je ugotovila, da so se podjetja Surovina, Dinos, Salomon in Recikel dogovorila, da bodo s trga organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo izrinila tekmeca Interseroh in si tako medsebojno razdelila trg. Odločba sicer še ni pravnomočna.

Agencija je v sporočilu za javnost spomnila, da Salomon, Surovina in Dinos delujejo na trgu ravnanja z odpadno embalažo, ki vključuje zbiranje, ločevanje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže. Recikel, Surovina, Dinos ter Interseroh pa delujejo na trgu organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo. Trga sta medsebojno povezana, saj naročajo podjetja z drugega trga storitve pri podjetjih, ki delujejo na prvem trgu. Podjetja, proti katerim je varuh konkurence sprožil postopek, so se po njegovih ugotovitvah dogovorila, da bodo družbe Salomon, Surovina in Dinos prenehale izvajati storitve ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Sloveniji za Interseroh, s tem pa so želele tega izriniti s trga organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo. Interseroh namreč v velikem delu povprašuje po teh storitvah ravno pri omenjeni trojici podjetij.

Družbe so se o prenehanju izvajanja storitev dogovorile zato, da Interseroh zaradi bistvenega povečanja stroškov ne bi bil več zmožen izvajati storitve organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo. FOTO: Bobo

Družbe so se po pojasnilih agencije o omenjenem prenehanju izvajanja storitev dogovorile zato, da Interseroh zaradi bistvenega povečanja stroškov ne bi bil več zmožen izvajati storitve organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo, njegove stranke, za katere opravlja storitve na trgu, pa bi zato prešle k drugim podjetjem, ki se ukvarjajo z istimi storitvami, zlasti k družbam Recikel, Surovina in Dinos. Podjetja, ki so predmet odločbe, so se obenem dogovorila, da si bodo Recikel, Surovina in Dinos razdelili stranke Interseroha na trgu organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo in si s tem namenom izmenjevala sezname Interserohovih strank. Na ta način so si želela razdeliti omenjeni trg. Vse to po ugotovitvah predstavlja prepovedan sporazum, katerega cilj je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Slovenije in tudi na znatnem delu notranjega trga EU, s čimer bi lahko bila prizadeta trgovina med članicami unije.

Podjetja so se dogovorila, da si bodo Recikel, Surovina in Dinos razdelili stranke Interseroha na trgu organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo. FOTO: Bobo