AVK v zadevi Sport Klub kaznovala United Group s 3,7 milijona evrov

Pravne osebe, ki jim je agencija izrekla globo, so sicer zoper odločbo o prekršku in kazni napovedale vložitev zahtev za sodno varstvo, o katerih bo odločalo ljubljansko okrajno sodišče, zato odločba o še ni pravnomočna.

Za prekršek prepozne priglasitve koncentracije je za pravno osebo predpisana globa v višini do 10 odstotkov letnega prometa v koncentraciji udeleženega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu. Pri določitvi globe zaradi zamude pri priglasitvi koncentracije je AVK upoštevala še čas zamude, obliko krivde, ravnanje pravne osebe in druge okoliščine v skladu z zakonom.

Stranka bi morala koncentracijo agenciji priglasiti najpozneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe, a je to storila z več kot enoletno zamudo.

Agencija je sicer, kot so pojasnili, prvič odločala o prepozno priglašeni koncentraciji, ki jo je prepovedala.

Septembra lani je namreč izdala odločbo, s katero je ugotovila, da je lastništvo programov, ki jih je United Media kupila od družbe S.C. IKO Poland, v nasprotju s pravili konkurence in jo je zato prepovedala. Skupini United Group je zato naložila, da mora odprodati 13 športnih programov iz sheme Sport Klub.

United Group, ki je v lasti britanske finančne družbe BC Partners in velikega ameriškega naložbenega sklada KKR, je na upravno sodišče vložil pritožbo, Vrhovno sodišče pa je oktobra lani odločilo, da United Group lahko do pravnomočnosti odločbe AVK opravlja svojo dejavnost izdajanja športnih programov.

United Group s sedežem v Amsterdamu je sicer vodilni ponudnik medijskih in telekomunikacijskih storitev v Jugovzhodni Evropi. Ima več kot 4400 zaposlenih, storitve pa zagotavlja v okoli 1,8 milijona gospodinjstev. V Sloveniji je tudi lastnica tretjega največjega telekomunikacijskega operaterja Telemach.

Julija 2017 je s skladom CME, za katerim je ameriški kapital, podpisal tudi pogodbo o nakupu družbe Pro Plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A. Ob številnih pomislekih in dolgem odločanju AVK o priglašeni koncentraciji posel ni uspel, saj se je sklad CME prej odločil, da te svoje naložbe ne proda.