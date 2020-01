AVK: Zaseg delnic Mercatorja ni nesorazmeren ukrep

"Z začasnim zasegom vseh delnic ni prišlo do nesorazmernega posega v pravico do zasebne lastnine in pravico do svobodne gospodarske pobude, saj glede na vsakodnevna nihanja vrednosti delnic ni mogoče predvideti, kakšno vrednost bodo imele ob pravnomočnosti odločbe o prekršku,"je v današnjem pojasnilu zapisala agencija za varstvo konkurence (AVK).

Poudarila je, da z začasnim zasegom delnic ni in ne bo postala lastnica Mercatorja, saj je začasni odvzem delnic namenjen izključno zavarovanju izvršitve odločbe o prekršku. S tem se je, je spomnila AVK, v celoti strinjalo tudi pristojno sodišče.

AVK je hrvaškemu Agrokorju izrekla globo, ker ni priglasil koncentracije, potem ko je Agrokorjeva švicarska družba Agrokor prevzela družbo Ardeya Global, ki je lastnica polnilnice vode Costella.

V Agrokorju trdijo, da je sklep agencije o zasegu delnic protiustaven, arbitraren in nezakonit ter da je AVK pri izdaji sklepa o začasnem odvzemu delnic grobo kršila pravila postopka. Ocenjujejo, da je globa nesorazmerna, ker je AVK za podjetje, ki ima milijon evrov prometa, izdala kazen v višini 54 milijonov evrov ter zasegla delnice, ki so vredne 140 milijonov evrov, je decembra v Ljubljani povedal prvi mož Agrokorja in Fortenove (na katero so prenesli zdrave dele Agrokorja, a ne še tudi Mercatorja) Fabris Peruško.

AVK v današnjem sporočilu, ki ga je objavila "zaradi številnih medijskih objav in komentarjev", pojasnjuje, da je po zakonu globa za nepriglasitev ali prepozno priglasitev koncentracije do deset odstotkov letnega prometa v koncentraciji udeleženega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu.

"Višina globe je pri obravnavi tovrstnih prekrškov odvisna od ustvarjenih prihodkov od prodaje v koncentraciji udeleženega podjetja, ki bi koncentracijo moralo priglasiti in je prekršek storilo, skupaj z drugimi podjetji v skupini (v konkretnem primeru od letnega prometa skupine Agrokor), ne pa od letnega prometa ciljnega podjetja, ki je v konkretnem primeru podjetje Ardeya Global skupaj s podjetjem Costella, oziroma vrednosti transakcije," so navedli.

Za začasni zaseg delnic se je odločila, "ker obstaja bojazen in velika verjetnost, da z odločbo o prekršku izrečena globa ne bo izvršena".

Poleg tega prekrškovnega postopka pri AVK v zvezi s prevzemom Costelle teče tudi upravni postopek, v katerem agencija presoja, ali je koncentracija skladna s pravili konkurence. Ta postopek še ni končan, ker ji Agrokor (tudi po izrečeni kazni v višini 40.000 evrov, ki jo je Agrokor že plačal) še ni predložil vseh zahtevanih podatkov, je danes pojasnila agencija.