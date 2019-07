'Avokado kriza': slaba letina, večje povpraševanje in narko karteli

Mehika se sooča z "avokado krizo" - vedno pogosteje se dogaja, da v restavracijah strežejo lažno guacamole omako, ki ne vsebuje glavne sestavine. Glavni razlogi za pomanjkanje tega ploda je visoko povpraševanje v ZDA, slaba letina in celo narko karteli, ki so prepoznali vrednost tega zelenega superživila.

V Združenih državah Amerike poraba avokada iz leta v leto raste – povpraševanje je največje v času finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl. Po informacijah mehiškega združenja pridelovalcev avokada in izvoznikov Apeam so v času letošnjega Super Bowla v ZDA uvozili kar 120.000 ton avokada, kar je 20 % več kot prejšnje leto in kar štirikrat več kot leta 2014.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ameriška sla po avokadih sili Mehičane, da na svojih taco stojnicah strežejo tortilje z lažno omako guacamole. Ta mešanica še vedno vsebuje sestavine, kot so paradižniki, čili, sol, česen in koriander, avokado pa nadomestijo z vrsto mehiške kaše. Slaba letina in večje povpraševanje Glavni razlogi za "avokado krizo" je slaba letina in povečano povpraševanje pri največjih uporabnikih tega živila, Američanih, je povedal mehiški pridelovalec avokadovPedro Bucioza regionalni časopisDiario de Coahuila. Ponudba in povpraševanje določata ceno. "Vsako leto imamo manj avokadov, to pomanjkanje pa je s seboj prineslo tudi povišanje cen," razlaga Bucio. Konec junija je kilogram avokadov stal 100 mehiških pesov, kar je približno 4,67€.

Avokado velja za superživilo, ki je v ZDA izredno priljubljeno. FOTO: iStock

Mehiški minister za kmetijstvo, Victor Villalobos, za povišanje cen krivi špekulante. Številke pa pripovedujejo drugačno zgodbo. Proizvodnja avokadov se je v prvih petih mesecih tega leta znižala za 1,2 % oziroma kar 10.000 ton v primerjavi z istim obdobjem istega leta. Izvoz se je medtem povečal za 7,6 %. Povpraševanje po avokadu se v ZDA letno poveča za okoli 15 % - Američani ga namreč vidijo kot superživilo, saj je bogat s prehranskimi vlakninami in beljakovinami, vsebuje pa tudi veliko zdravih nenasičenih maščob. Avokado naj bi prav tako zniževal raven holesterola, ohranjal zdravje srca in ožilja, hkrati pa kljub temu, da je prava »bomba kalorij«, ne bi povzročil povečanja teže. Kar štiri petine vseh avokadov iz Mehike izvozijo v ZDA, medtem ko se Nemčija na primer oskrbuje predvsem iz Peruja, Čila, Španije in Izraela. Probleme povzročajo tudi narko karteli Tudi mehiški narko karteli očitno želijo imeti nekaj od tega donosnega posla. Zaradi ugodnega vremena in geografske lege, je mehiška zvezna država Michoacan postala baza za proizvodnjo sintetičnih drog, ob tem pa tudi paradiž za gojenje avokada. Narko karteli pogosto grozijo in izsiljujejo tamkajšnje kmete, neredko pa napadejo tudi tovornjake z zelenim tovorom. To je kmete prisililo celo v najem zasebnih varnostnih služb, ki se imenujejo autodefensas.

Nedovoljeno krčenje gozdov je le ena izmed posledic pomanjkanja avokadov. FOTO: Shutterstock