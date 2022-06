Avstralski Quantas zaradi visokih cen goriva zmanjšuje število letov

Avstralski letalski prevoznik Quantas je sporočil, da bo do marca 2023 zaradi visokih cen goriva v Avstraliji zmanjšal število notranjih letov. Med julijem in septembrom bo število letov zmanjšal za 15 odstotkov, med septembrom in marcem pa za 10 odstotkov.

Visoke cene goriva otežujejo okrevanje komercialnega letalskega prometa, ki ga je pred tem močno prizadela pandemija covida-19. Qantas je tako že pretekli mesec zmanjšal število notranjih letov za pet odstotkov, je v petek poročala španska tiskovna agencija Efe. PREBERI ŠE Bruseljsko letališče zaradi stavke odpovedalo vse odhodne lete "Zmanjšanje števila letov skupaj z močnim povpraševanjem po mednarodnih in notranjih letih naj bi pomagalo pri spopadanju družbe z vse višjimi cenami goriva," je sporočil Qantas. Ob tem so v družbi dodali, da bo manjše število letov pomagalo tudi pri trenutnem spopadanju s pomanjkanjem delovne sile v sektorju. icon-expand Letališče FOTO: Thinkstock Je pa podjetje ob tem poudarilo, da ne namerava spreminjati mednarodnih urnikov poletov, saj naj bi se povpraševanje po tej storitvi do konca poslovnega leta 2023 močno povečalo in doseglo 90 odstotkov ravni iz predkoronskega leta 2019.