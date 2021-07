Avstrija zaskrbljena: Potresno ogroženost lokacije za JEK 2 naj preverijo mednarodni strokovnjaki

Avstrijska ministrica je ob robu neformalnega srečanja ministrov za okolje na Brdu pri Kranju Vizjaka med drugim pozvala, naj potresno ogroženost lokacije znova preverijo mednarodni strokovnjaki.

Jedrska energija na splošno "ni varna" in predstavlja "ogromna tveganja". Ta so še toliko večja, če jedrske elektrarne stojijo na potresno ogroženih območjih. Nuklearna elektrarna Krško stoji na takšnem območju in je tako "še posebej tvegan" jedrski objekt v bližini avstrijske meje, je poudarila avstrijska okoljska ministrica.

Tako podaljšanje življenjske dobe obstoječega bloka nuklearke kot tudi načrtovani drugi blok po njenem mnenju predstavljata "tveganje za ljudi v Avstriji". "Te pomisleke sem odločno sporočila svojemu slovenskemu kolegu in pričakujem, da bodo vzeti resno. Prihodnost oskrbe z energijo pripada obnovljivim virom – in v Avstriji dokazujemo, da je to mogoče. Podnebje nam bo namreč resnično uspelo zaščititi le brez zastarelih visoko tveganih tehnologij," je dejala.

Zaskrbljeni so tudi pri socialdemokratih SPÖ, ki so avstrijsko vlado v torek pozvali, naj "aktivno posreduje ter jasno in odločno nastopi proti širitvi jedrske energije v Evropi". Od ministrice pričakujejo "intenzivna prizadevanja" na evropski ravni.

Krška nuklearka stoji približno 100 kilometrov od meje z Avstrijo. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v ponedeljek povedal, da so družbi Gen energija izdali energetsko dovoljenje za drugi blok, a še ne gre za dokončno odločitev o tej investiciji, pač pa za prvi korak, da se postopki lahko začnejo. Natančna lokacija še ni znana, prav tako ne, kakšna bi lahko bila cena in kdaj bi blok začel obratovati.