V boj za tržni delež so se vmešali kitajski proizvajalci

Dobrih 57.000 avtomobilov je bilo prodanih v letu 2025, kar je malce več kot leta 2024, a daleč od rekordnega predkoronskega leta 2019, ko je bilo v Sloveniji prodanih več kot 70.000 osebnih vozil.

"Beležimo rast prodaje osebnih vozil za več kot osem odstotkov, prodaja gospodarskih vozil je pa precej nižja, padec je skoraj 17-odstoten," našteva Jožko Tomšič, direktor za Slovenijo iz skupine Emil Frey.

Če razlogi za velik padec nabave gospodarskih vozil niso jasni, je nesporno dejstvo, da je bil najbolje prodajan model osebnega avtomobila Renault Clio. Na ceste jih je prvič zapeljalo natanko 2.446.

"Pri tem je pomagala verzija I Feel Slovenija, torej verzija, ki je bila narejena v novomeškem Revozu. Vidimo, da Slovenci radi kupujemo izdelke, ki so narejeni v Sloveniji, tako da je to definitivno pripomoglo k rezultatu," priznava Adem Dizdarević, vodja marketinga Renault in Dacia pri GA Adriatic.