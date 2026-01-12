V boj za tržni delež so se vmešali kitajski proizvajalci

Dobrih 57.000 avtomobilov je bilo prodanih v letu 2025, kar je malce več kot leta 2024, a daleč od rekordnega predkoronskega leta 2019, ko je bilo v Sloveniji prodanih več kot 70.000 osebnih vozil.
"Beležimo rast prodaje osebnih vozil za več kot osem odstotkov, prodaja gospodarskih vozil je pa precej nižja, padec je skoraj 17-odstoten," našteva Jožko Tomšič, direktor za Slovenijo iz skupine Emil Frey.
Če razlogi za velik padec nabave gospodarskih vozil niso jasni, je nesporno dejstvo, da je bil najbolje prodajan model osebnega avtomobila Renault Clio. Na ceste jih je prvič zapeljalo natanko 2.446.
"Pri tem je pomagala verzija I Feel Slovenija, torej verzija, ki je bila narejena v novomeškem Revozu. Vidimo, da Slovenci radi kupujemo izdelke, ki so narejeni v Sloveniji, tako da je to definitivno pripomoglo k rezultatu," priznava Adem Dizdarević, vodja marketinga Renault in Dacia pri GA Adriatic.
Slovenci tudi sicer še vedno najbolj zaupamo evropskim znamkam, ki so predstavljale približno dve tretjini prodanih avtomobilov, a so se v konkurenco prvič resneje vmešali Kitajci. "Kitajska vozila vstopajo na evropski trg z veliko žlico. Dejstvo je, da so dobri konkurenti, tudi znamka, ki jo mi zastopamo, je po lanskih zgolj šestih mesecih prodaje na prvem mestu med kitajskimi 100-odstotno električnimi vozili," pravi Tomšič.
Delež kitajskih avtomobilov je sicer res še vedno le okrog pet odstotkov, a je presenetljiva rast tega deleža, ki je bil predlani komaj zaznaven pri približno enem odstotku prodanih avtomobilov. "Ko pridejo, ponujajo morda nekaj novega, nekaj več, kar mogoče tradicionalni brendi ne ponujajo oziroma se ne poslužujejo teh načinov prodaje. In vsak avto, vsak produkt, ima svojega kupca," pravi Dizdarević.
Še večji skok pa je bilo opaziti pri prodaji električnih vozil: "Ta je za več kot 100 odstotkov višja kot leto prej, letos smo končali s 6500 prodanimi električnimi vozili," navaja Tomšič.
Dobro prodajo električnih vozil pričakujejo tudi letos. Pri Renaultu stavijo na elektrificiranega Twinga. "Kar je pozitivno tudi za nas, je, da se bo ta model proizvajal v Revozu, v Novem mestu, in računamo zelo na ta avto. Mislimo, da bo ena lepa uspešnica," je prepričan Dizdarević.
Za slabih 10 odstotkov je medtem upadel uvoz rabljenih vozil.
