Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

V boj za tržni delež so se vmešali kitajski proizvajalci

Ljubljana, Novo mesto, 12. 01. 2026 19.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Marko Gregorc
Rahla rast prodaje novih avtomobilov

Prodaja avtomobilov v Sloveniji je bila lani nekoliko večja kot leto prej. Najbolj priljubljene ostajajo evropske znamke, v boj za tržni delež pa so se prvič bolj resno vmešali kitajski proizvajalci. Velik skok so doživela tudi vozila na električni pogon. Takšno je bilo že vsako deseto na novo registrirano vozilo, kar je enkrat več kot leto pred tem. In kakšni so obeti za letošnje leto?

Dobrih 57.000 avtomobilov je bilo prodanih v letu 2025, kar je malce več kot leta 2024, a daleč od rekordnega predkoronskega leta 2019, ko je bilo v Sloveniji prodanih več kot 70.000 osebnih vozil.

"Beležimo rast prodaje osebnih vozil za več kot osem odstotkov, prodaja gospodarskih vozil je pa precej nižja, padec je skoraj 17-odstoten," našteva Jožko Tomšič, direktor za Slovenijo iz skupine Emil Frey.

Če razlogi za velik padec nabave gospodarskih vozil niso jasni, je nesporno dejstvo, da je bil najbolje prodajan model osebnega avtomobila Renault Clio. Na ceste jih je prvič zapeljalo natanko 2.446.

"Pri tem je pomagala verzija I Feel Slovenija, torej verzija, ki je bila narejena v novomeškem Revozu. Vidimo, da Slovenci radi kupujemo izdelke, ki so narejeni v Sloveniji, tako da je to definitivno pripomoglo k rezultatu," priznava Adem Dizdarević, vodja marketinga Renault in Dacia pri GA Adriatic.

Rahla rast prodaje novih avtomobilov
Rahla rast prodaje novih avtomobilov
FOTO: POP TV

Slovenci tudi sicer še vedno najbolj zaupamo evropskim znamkam, ki so predstavljale približno dve tretjini prodanih avtomobilov, a so se v konkurenco prvič resneje vmešali Kitajci. "Kitajska vozila vstopajo na evropski trg z veliko žlico. Dejstvo je, da so dobri konkurenti, tudi znamka, ki jo mi zastopamo, je po lanskih zgolj šestih mesecih prodaje na prvem mestu med kitajskimi 100-odstotno električnimi vozili," pravi Tomšič.

Delež kitajskih avtomobilov je sicer res še vedno le okrog pet odstotkov, a je presenetljiva rast tega deleža, ki je bil predlani komaj zaznaven pri približno enem odstotku prodanih avtomobilov. "Ko pridejo, ponujajo morda nekaj novega, nekaj več, kar mogoče tradicionalni brendi ne ponujajo oziroma se ne poslužujejo teh načinov prodaje. In vsak avto, vsak produkt, ima svojega kupca," pravi Dizdarević.

Še večji skok pa je bilo opaziti pri prodaji električnih vozil: "Ta je za več kot 100 odstotkov višja kot leto prej, letos smo končali s 6500 prodanimi električnimi vozili," navaja Tomšič.

Električna vozila
Električna vozila
FOTO: POP TV

Dobro prodajo električnih vozil pričakujejo tudi letos. Pri Renaultu stavijo na elektrificiranega Twinga. "Kar je pozitivno tudi za nas, je, da se bo ta model proizvajal v Revozu, v Novem mestu, in računamo zelo na ta avto. Mislimo, da bo ena lepa uspešnica," je prepričan Dizdarević.

Za slabih 10 odstotkov je medtem upadel uvoz rabljenih vozil.

avtomobili novi rabljeni kitajski električni prodaja

Preiskava zoper šefa Feda: 'To je politično ustrahovanje'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
vizita
Portal
Napihnjenost, utrujenost, megla v glavi: vse vodi do istega vira
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Najbolj nori vratar v zgodovini je umrl
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Saga v družini Beckham se nadaljuje
Saga v družini Beckham se nadaljuje
dominvrt
Portal
Topel odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450