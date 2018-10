Grda resnica? 'Električni avtomobili bodo črtali službe in obremenili okolje'

Diess je prepričan, da se dolgoročno računica z nižjimi izpusti zaradi električnih avtomobilov ne bo izšla: "Resnica namreč je, da ne preklapljate na elektriko, ampak na premog." Kot razlaga, se pri produkciji električne baterije z elektriko iz termoelektrarne sprosti okoli pet ton ogljikovega dioksida. "In če k temu prištejemo, da boste nato še vozili na elektriko iz termoelektrarne, je to norost, ker bomo pravzaprav producirali še več CO2," je prepričan.

Države EU so si zadale cilj, da bi bilo leta 2030 iz naslova cestnega prometa 35 odstotkov manj izpustov CO2 kot leta 2020. Nemška vlada se je zavzemala za številko 30 odstotkov, kar se je tudi njihovim avtomobilskim proizvajalcem zdelo dosegljivo, nekaj drugih držav pa 40-odstotno zmanjšanje ali več. A strokovnjaki opozarjajo, da bo k tem ciljem veliko dodalo dejstvo, na kakšen način bodo proizvedene in napajane baterije električnih vozil.

Če bi želeli doseči cilj, bi moralo biti istega leta na cestah 30 odstotkov električnih vozil. Za 40-odstotno zmanjšanje bi jim morala biti polovica. Takšen preobrat se zdi Diessu, kot je povedal za Süddeutsche Zeitung, skoraj nemogoč. Nerealističen tako zaradi dejstva, da so pomemben vir elektrike "umazane" termoelektrarne, kot zaradi sprememb, skozi katere bi morala iti avtomobilska industrija in ne bi imele vpliva le na avtomobile.

Prehod pri takšnem tempu bi pomenil, da se število služb pri VW v desetih letih zmanjša za četrtino ali okoli 100.000 delovnih mest. Skupno po Evropi, kjer so od te tovarne odvisni številni obrati – tudi pri nas – še več.

Strokovnjak avtomobilske branže Ferdinand Dudenhöffer pa je za NDR dejal, da se s tem ne strinja. "Mislim, da se bo zgodilo ravno obratno," pravi in ocenjuje, da bi prehod na digitalizacijo in električna vozila lahko prinesel vrsto novih delovnih mest. So pa po njegovem mnenju električni avtomobili še precej oddaljeni od tega, da bi bili paradni konji trga.