Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Vrata ameriškim 'avtomobilskim pošastim' v Evropi (še) ostajajo zaprta

Bruselj, 15. 09. 2025 11.12 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
30

Ogromne ameriške 'avtomobilske pošasti' se – vsaj še ne tako kmalu – ne bodo pojavile na evropskih cestah. Kljub trgovinskemu sporazumu med EU in ZDA, v katerem vzajemno priznavajo varnostne standarde na področju avtomobilske industrije, so pravne ovire za povečan uvoz ameriških poltovornjakov na evropski trg (vsaj za zdaj) prevelike, pravijo poznavalci. Ameriški predsednik Trump preplavljenost cest stare celine z neameriškimi avtomobili vidi kot 'protekcionizem', predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa se je medtem zavzela za vlaganje v cenovno dostopne male avtomobile, ki bodo izdelani v Evropi.

Vozila na evropskih tleh morajo ustrezati strogim predpisom. Pred odobritvijo jih mora preveriti eden od za to pristojnih organov znotraj EU.
Vozila na evropskih tleh morajo ustrezati strogim predpisom. Pred odobritvijo jih mora preveriti eden od za to pristojnih organov znotraj EU. FOTO: Shutterstock

V skladu s trgovinskim sporazumom med EU in ZDA bi lahko ameriški avtomobili, ki dosegajo nižje standarde glede varnosti, bili v prihodnje dovoljeni tudi v Evropi, a je pot do tja še vedno tlakovana z ogromnimi političnimi ovirami, poroča bruseljski Politico.

Preberi še ETSC: Evropske ceste bodo preplavili nevarni ameriški poltovornjaki

Pobuda Evropske komisije za priznanje ameriških avtomobilskih standardov – skrita v drobnem tisku julija sprejetega sporazuma o transatlantski trgovini in naložbah – je evropsko avtomobilsko industrijo spravila najmanj v zadrego, pišejo pri časniku. A hkrati mirijo: (trenutna) politika Evropske unije glede doseganja relativno visokih varnostnih standardov še vedno pomeni, da je takšna radikalna sprememba v načinu regulacije avtomobilov na evropskih cestah malo verjetna. Vsaj v bližnji prihodnosti.

Dovoljenje, ki si ga Washington že dolgo želi, preobrat za Bruselj

Skupna izjava EU in ZDA, s katero so formalizirale dogovor glede carin, vsebuje natanko 11 besed, ki se navezujejo na avtomobilsko industrijo oziroma medsebojno sprejetje in priznavanje standardov. A manko besedičenja in podrobneje nepojasnjena zaveza pravzaprav pomeni, da bi ameriški (manj varni) avtomobili lahko že malu preplavili evropske ceste, so že pred časom svarili strokovnjaki za prometno varnost.

ZDA si že dolgo prizadevajo, da bi z EU uskladili avtomobilske standarde. Nesoglasja so pred desetletjem sprožila napetosti v razpravah o predlaganem transatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe; pogajanja o sporazumu so nato deloma celo prekinili.

Da gre za vodo na mlin Washingtonu, ki si je za takšen dogovor že dolgo prizadeval, piše Politico. In da je Bruselj s tem dejansko požrl lastno besedo, saj je še maja Evropskemu svetu za varnost v prometu (ETSC) v odgovoru na pomisleke zagotavljal, da takšen predlog sploh ni v pripravi.

"Zagotavljam vam, da ne evropski varnostni in okoljski standardi ne pravice in vrednote državljanov EU niso predmet pogajanj," je v pismu zatrjeval Leopoldo Rubinacci, namestnik generalnega direktorja za trgovino in pravično ekonomijo pri Evropski komisiji.

A je besedilo minuli mesec objavljenega sporazuma v resnici pokazalo nekoliko drugačno sliko in vznemirilo tudi evropske organizacije za zaščito potrošnikov. Opozarjajo, da bi uskladitev predpisov EU in ZDA lahko ogrozila določbe glede emisij, hkrati pa imela za posledico večje število smrtnih žrtev v prometu – ameriški avtomobili so namreč tudi precej večji in težji od evropskih. Strožji varnostni predpisi EU, ki so namenjeni tudi zmanjšanju žrtev med pešci, za nove avtomobile med drugim zapovedujejo obvezen napredni sistem zaviranja v sili, ki voznike opozarja tudi na bližajočo se nevarnost trka. Proizvajalci avotomobilov čez lužo so se vgrajevanja tega sistema sicer nedavno že lotili, a v ZDA ne bo obvezen še najmanj do leta 2029.

Ne tako hitro

Novinarji Politica so ob tem previdno optimistični, da sprostitev dovoljenj vendarle še vsaj nekaj časa na evropskih tleh ne bo imela nobenega vpliva. Kakršne koli spremembe zakonodaje bi najprej zahtevale temeljite posege v postopke odobritve vozil v EU, čemur morata prikimati tako Evropski parlament kot vse posamezne države članice – že v teoriji gre torej za poteze, ki terjajo čas, prav tako pa si je težko predstavljati, da bi se kar čez noč pojavila politična volja za naklonjenost tako drastičnim premikom. Sploh ob številnih pomislekih in opozorilih.

Postopki za pridobitev dovoljenj so na področju avtomobilizima v Ameriki in znotraj EU zelo različni. "V ZDA proizvajalec preprosto da vozilo na trg in izjavi, da je skladno z vsemi ameriškimi predpisi," pravi Dudley Curtis, direktor za področje komuniciranja pri ETSC. Vozila v EU morajo medtem najprej opraviti homologacijo in pregled pri enem od za to pooblaščenih organov. Ta pa je nato odgovoren za certificiranje in obveščanje sorodnih institucij v drugih državah članicah, v kolikor bi bil denimo potreben odpoklic. "To je dolg in zapleten proces," dodaja Curtis.

Ameriški avtomobili se sicer lahko pojavljajo na evropskih cestah, a se pri odobritvi odloča za vsaj primer posebej. Širša izjema pa bi omogočila veliko večji, hitrejši in bolj poenostavljen uvoz.

Razliko v regulativi še povečuje Ekonomska komisija Združenih narodov (ZN) za Evropo – čemur mora EU slediti, medtem ko ZDA ne zavezuje. Ker ZDA ne sledijo predpisom ZN, "EU ne more preprosto kar pričeti priznavati (ameriških) standardov, ne da bi pred tem uvedla pravne spremembe – na primer s spremembo obstoječih ali dodajanjem novih," poudarja Lawrence Freeman, pravnik odvetniške družbe Bird & Bird, specializiran za avtomobilsko industrijo.

Evropska komisija zaenkrat sicer ni želela razkriti nadaljnjih podrobnosti o tem, katere ameriške standarde namerava priznati in kdaj. "Sodelovanje med Washingtonom in Brusljem vključuje možnost medsebojnega priznavanja nekaterih standardov ali poenostavitve postopkov, povezanih z ugotavljanjem skladnosti," so skopo sporočili s Komisije.

Preberi še Trump zaradi carin na vrhovno sodišče

Ameriški predsednik Donald Trump medtem ne skriva želje, da bi ameriške poltovornjake že kmalu lahko videvali v Evropi. Preplavljenost cest stare celine z vozili drugih, neameriški proizvajalcev je označil celo za "protekcionizem".

Da odprtje vrat 'ameriški pločevini' samo po sebi ne pomeni, da jih bodo Evropejci tudi na veliko kupovali, pa medtem menijo analitiki avtomobilskega trga v podjetju JATO Dynamics. Ameriški proizvajalec avtomobilov Ford že dolgo proizvaja in prodaja avtomobile tudi v Evropi, a se evropska klientela raje kot za poltovornjake odloča za športne terence in kombilimuzine. Oba tipa pa morata biti prilagojena evropskim standardom – fordovi športni terenci so v Evropi v povprečju za meter krajši od ameriških različic, pojasnjujejo.

Fordov poltovornjak F-250. Najbolj prodajano fordovo vozilo je v ZDA sicer poltovornjak, model F-150. Ameriške različice terencev in poltovornjakov v povprečju merijo več kot pet metrov, medtem ko so evropske različice za približno meter krajše.
Fordov poltovornjak F-250. Najbolj prodajano fordovo vozilo je v ZDA sicer poltovornjak, model F-150. Ameriške različice terencev in poltovornjakov v povprečju merijo več kot pet metrov, medtem ko so evropske različice za približno meter krajše. FOTO: Profimedia

Poleg pravnih in potrošniških ovir pa je tu še avtonomija EU, za katero kritiki opozarjajo, da jo trgovinski sporazum spodkopava. Čeprav je bil sporazum med EU in ZDA dokončno sklenjen konec avgusta, ameriški predsednik že grozi z uvedbo dodatnih carin državam, za katere meni, da njihova pravila diskriminirajo ameriška podjetja.

Posledice carin ameriškega predsednika Donalda Trumpa se medtem poznajo tudi v ZDA – energija se je avgusta podražila za 0,7 odstotka, od tega bencin za 1,9 odstotka. Novi avtomobili in deli so se avgusta v primerjavi z julijem v ZDA podražili za 0,3 odstotka, rabljeni – na katere Trumpovi carinski ukrepi ne vplivajo – pa za odstotek.

Evropske proizvajalce avtomobilov že od aprila pestijo 25-odstotne carine na uvoz vozil in avtomobilskih delov, ki jih je Trump uvedel aprila. V okviru nedavno podpisanega trgovinskega sporazuma se bodo te sicer znižale na 15 odstotkov, a šele po tem, ko bo EU odpravila lastne carine za blago iz ZDA, vključno z 10-odstotnimi za vozila.

Von der Leynova za proizvodnjo cenovno dostopnih malih avtomobilov v EU

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je minuli teden v nagovoru v Evropskem parlamentu medtem zavzela za vlaganje v cenovno dostopne male avtomobile, ki bodo izdelani v Evropi.

Evropa mora po mnenju von der Leyenove imeti lasten e-avtomobil. (Slika je simbolična).
Evropa mora po mnenju von der Leyenove imeti lasten e-avtomobil. (Slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

"Milijoni Evropejcev si želijo kupiti cenovno dostopen evropski avtomobil. Zato moramo vlagati tudi v male, cenovno dostopne avtomobile," je v delu nagovora o stanju v uniji, posvečenem gospodarski konkurenčnosti in zmanjševanju življenjskih stroškov Evropejcev, poudarila von der Leynova.

Napovedala je vzpostavitev posebne pobude, namenjene razvoju cenovno dostopnih malih avtomobilov, saj mora Evropa po njenem mnenju imeti "svoj lasten e-avtomobil". Ta mora biti okolju prijazen, učinkovit in lahek, cenovno dostopen za ljudi ter izdelan v Evropi iz evropskih delov.

Ključnega pomena za razvoj električnih avtomobilov pa so baterije, je poudarila. Napovedala je sveženj, v okviru katerega bo za spodbujanje kapitalskih naložb v proizvodnjo baterij v Evropi na voljo 1,8 milijarde evrov. Kot je še povedala predsednica komisije, si bo Bruselj prizadeval tudi za znižanje cen energije, zato mora EU povečati proizvodnjo energije iz obnovljivih virov z jedrsko energijo kot osnovo.

standardi varnost trgovinski sporazum vozila Evropa ZDA
Naslednji članek

Da so zboleli, jih je sram povedati celo sosedu

Naslednji članek

Sindikat: Poštar bo pozvonil le še dvakrat ali trikrat na teden

SORODNI ČLANKI

Dom, hrana in elektrika: kaj bo za to naredila EU?

Rdeči alarm v nemški avtomobilski industriji: ob sedem odstotkov delovnih mest

Britanska policija nad cestne dirkače: zasegli tudi dva vijoličasta lamborghinija

Oživitev Magne in izdelava kitajskih vozil v Sloveniji?

So eni najbolj prodajanih avtomobilov pri nas tempirane bombe?

Smrtonosne zračne blazine: ukazali odpoklic 2,5 milijona vozil

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
15. 09. 2025 12.24
Bolano tole vlačiti v EU.
ODGOVORI
0 0
heroj2000
15. 09. 2025 12.21
Bomo vsi kupili Forda 250 ali 350, pa razširili ceste in parkirišča, parkirišča tudi podaljšali. V naše garaže tak avto sploh ne more not
ODGOVORI
0 0
T-I-T-O
15. 09. 2025 12.20
Naj samo ostanejo zaprta,to si samo delajo AVTOTRGOVINE ko jih je v SLO sigurno 500 samo one dobiček da si prvo nakažejo po 5 miljonov eu,ko jih ne vračajo nikoli,kasneje odprejo sp ali doo potem pa bi kupovali zda avte po 15,000€ tukaj pa po 35,000€ prodajala.Samo jim zapirajte uvoz zda vozil,ker je slo prerevna država za draga vozila,
ODGOVORI
0 0
kleinek
15. 09. 2025 12.16
+0
si predstavljam naduteža ki pride s tem širokim avtom na vas in pričakuje da se mu bojo vsi umikali... on pa bok ne daj z gumo zapeljat na bankino
ODGOVORI
2 2
kleinek
15. 09. 2025 12.15
+2
prosim ne
ODGOVORI
3 1
Gpeee
15. 09. 2025 12.14
+4
Sem imel možnost peljati shelby gt 500 in lahko rečem da večjega smetnjaka od avta nisem še vozil poraba enormna tank zdrži glih za 300km avto dolg k hudo leto pri speljevanju avto koplje na mestu da ne govorim o havbi ki je dolga da še na cesto ne vidiš naj imajo jenkisi te smeti od avtov
ODGOVORI
5 1
Jernej Sekirnik
15. 09. 2025 12.13
+4
Meni so všeč, je pa problem s parkingi, ker mi še imamo iz starih časov te mere, saj z novimi avti še vrat ne moreš normalno odpret, kaj šele da bi imel ameriški avto.
ODGOVORI
4 0
Doomguy
15. 09. 2025 12.13
+2
Ameriški klump.
ODGOVORI
3 1
Uporabnik1921539
15. 09. 2025 12.12
-2
cim vecji avto moras imet,da se ta mala prvkarija iz cest umakne
ODGOVORI
0 2
Dartford
15. 09. 2025 12.09
-1
Še dn dokaz, da Evropa pretirava z varnostnimi predpisi. Tako kot z okoljskimi. In (tudi) zato gospodarsko tone...
ODGOVORI
3 4
panamera
15. 09. 2025 11.56
-4
Meni so pa všeč ameriški avtomobili... Top
ODGOVORI
6 10
blurp_blurp
15. 09. 2025 11.53
+11
Mislim, da ga ni parkirnega mesta v Sloveniji, kjer bi to pošast lahko parkiral. Razen na parkingu za avtodome ali avtobuse.
ODGOVORI
11 0
čebelinko
15. 09. 2025 11.53
+8
Pa kaj boš s takim avtom. Pije ko satan, pa še parkirat ga nimaš kam pri nas, ker so 2x večji od normalnega avta. Pa še kvaliteta ameriških avtov ni ravno na nivoju, jih z razlogom ni veliko na cesti.
ODGOVORI
9 1
Artechh
15. 09. 2025 11.52
+7
Edina stvar ki jo rabimo je maksimalna širina da lahko parkiras na javnih parkiriščih. Nebo skor noben kupil potem.
ODGOVORI
7 0
klop12
15. 09. 2025 11.50
+5
jajca, vse predimenzionirano,da sploh skup drži. drugače pa komaj čakam, da vidim na naših ozkih cestah, ker se bo folku snelo
ODGOVORI
5 0
bb5a
15. 09. 2025 11.48
+2
K da je ne vem kakšna razlika v velikosti med pickupi pa kombiji... Eni kombiji so in daljši in širši in višji, pa se ravno tako prodajajo za b kategorijo... katerkol pickup pa lahko v sloveniji registriraš že sedaj...
ODGOVORI
4 2
Solatko
15. 09. 2025 11.47
+5
evropska avtomobilska industrija mora jit čez stroge birokratske prepreke preden lahko vozi, sedaj pa bodo poltovornjaki iz USA brez vseh standardov prosto se furali in morili po Evropskih cestah. Ursula von der Leyen največja izdajalka, EU uničevalka in podkupljiva političarka . V nemščiji je bila vpletena v orožarsko afero, zato pa bi rada še EU pokopala pod novo vojno!¨
ODGOVORI
6 1
Jernej Sekirnik
15. 09. 2025 11.47
+4
Kako pa kaj z omejitvijo mase za B kategorijo? Terenci hibridi, električni,..itd. zaradi težkih baterij in potniki ter prtljaga pa gre hitro čez mejo.
ODGOVORI
5 1
GibbsNCIS
15. 09. 2025 11.42
+6
Ojoj napišete tak naslov k da bo zdej vsa evropa vozile te velke gare...dejte no
ODGOVORI
7 1
inconsistent
15. 09. 2025 11.41
+7
Komej čakam, da se bo folk z f150 raptorji vozil po cestah, ki so ble v osnovi narejene za vozila v velikosti katrce.
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256