Avtomobilska industrija sredi sprememb in na lovu za kadri: koga in kaj potrebujejo?

Strokovnjaki sicer menijo, da so se glavni avtomobilski proizvajalci v svojih matičnih tovarnah trendom že precej prilagodili, težave pa so predvsem na strani dobaviteljev, ki jih je tudi pri nas veliko. Opozarjajo, da je zato pod vprašaj postavljeno preživetje nekaterih dobaviteljev, saj je nadaljevanje pogodb odvisno od sposobnosti prilagajanja potrebam proizvajalcev.

- novi tipi mobilnosti, kot so skupna raba avtomobilov in ponudbe prevoza, kot sta Lyft ali Uber, poganjajo trend, ko lastništvo vozila ni več ključno, poteka pa obsežna analiza podatkov za optimizacijo določanja voznega parka tovrstnih ponudnikov, razpoložljivosti vozil in optimalnih cen storitev,

- povezljivost vozil omogoča uporabniku in vozilom medsebojno interakcijo in interakcijo z okoljem,

Zaradi vseh prihajajočih sprememb so na avtomobilsko industrijo pozorni tudi vlagatelji, ki enotno ocenjujejo, da vsi avtomobilski proizvajalci in dobavitelji ne bodo preživeli. A po drugi strani pričakujejo, da bodo po celotni dobavni verigi v igro vstopali uspešni novinci.

Odločitev proizvajalcev ni naključna, prav dobava avtomobilskih baterij je namreč eno od ozkih grl avtomobilske branže, ko ta načrtuje prehod na električno mobilnost.

Brez lastne proizvodnje baterijskih celic tako proizvajalci avtomobilov izgubijo velik del dodane vrednosti. Posledica bi bila množična odpuščanja, ocenjujejo analitiki.

Namesto tega želijo evropski proizvajalci več energije nameniti samemu razvoju baterij, ki so pravzaprav osrednja sestavina električnih avtomobilov. Od njih so odvisne odločilne lastnosti vozila, kot so pospešek, doseg in čas polnjenja. Noben proizvajalec avtomobilov si ne more privoščiti spodrsljaja na tem področju, so jasni analitiki.

Poleg tega si zahodna avtomobilska podjetja očitno želijo zmanjšati odvisnost od azijskih in zlasti kitajskih proizvajalcev baterijskih celic. Toda začetek lastne proizvodnje celic je lahko dejansko le prvi korak. To namreč samo premakne odvisnost v dobavni verigi, vendar je ne odpravi, saj namreč približno 90 odstotkov litijevega karbonata in hidroksida prihaja iz Kitajske, nekaj teh obratov je še v Avstraliji. Zato analitiki opozarjajo, da bodo morala avtomobilska podjetja stopiti še korak dlje in si sama zagotoviti surovine, ki pogosto prihajajo iz nestabilnih področij.

Konkurent Tesla si je tako v Nevadi zagotovil okoli 4000 hektarjev zemlje, kjer naj bi skladiščil litij. V Evropi imajo na tem področju velike načrte Francozi. Renault je pred kratkim napovedal, da bodo od leta 2026 vsako leto dobavljali do 17.000 ton litija iz podjetja Vulcan Energy. Avstralsko podjetje želi črpati litij iz termalne vode v Rheingrabnu. Prva naprava naj bi začela delovati letos, vendar pa je pričakovati množične proteste okoljevarstvenikov.