Delavci gredo na ulice: 'Ne bomo plačevali za napake avtomobilskih velikanov'

"Ne bomo stali križem rok, medtem ko se ena ključnih industrij korak za korakom prazni, " je pred protesti opozoril regionalni vodja IG Metall Thorsten Gröger . Sindikat del odgovornosti pripisuje tudi vodstvom avtomobilskih družb, ki naj bi prepozno ponudila cenovno dostopnejše modele, zamudila razvoj baterij in digitalizacije ter premalo vlagala v prihodnost proizvodnih lokacij.

Pod geslom "Prihodnost namesto krčenja – solidarnost je naša najmočnejša znamka" bodo protesti potekali pri avtomobilskih tovarnah po vsej državi. IG Metall zahteva ohranitev delovnih mest in proizvodnje v Nemčiji ter več vlaganj v domače tovarne in nove modele. Od vlade kanclerja Friedricha Merza med drugim zahteva nižje cene elektrike, več zaščite pred poceni uvozom in podporo dobaviteljem pri prestrukturiranju.

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Protesti prihajajo v posebej občutljivem trenutku. Največji evropski avtomobilski proizvajalec Volkswagen je v petek napoved operativne donosnosti za letos znižal s prejšnjih štiri do 5,5 odstotka na največ en odstotek. Med razlogi navaja slabše razmere predvsem na Kitajskem, stroške prestrukturiranja in približno šest milijard evrov odpisa, povezanega s Porschejem.

"Spremembe na trgu so globoke in trajne. Nimamo časa za izgubljanje," je opozoril finančni direktor Volkswagna Arno Antlitz.

Nemška avtomobilska industrija se spopada s pritiskom z več strani. Prodaja na nekoč izjemno donosnem kitajskem trgu slabi, kitajski proizvajalci z nižjimi cenami povečujejo delež v Evropi, prehod na električna vozila zahteva milijardne naložbe, poslovanje v ZDA pa otežujejo carine.

Posledice že občutijo zaposleni. Po podatkih nemškega avtomobilskega združenja VDA je panoga od leta 2019 izgubila okoli 100.000 delovnih mest, samo dobavitelji pa so med letoma 2019 in 2025 ukinili približno 74.000 delovnih mest.

In krčenja še ni konec. Volkswagen pripravlja ukrepe, ki bi lahko po svetu vplivali na okoli 100.000 delovnih mest, BMW ukinja okoli 8000 delovnih mest, Mercedes-Benz pa zmanjšuje proizvodnjo v Nemčiji in krepi cenejšo proizvodnjo na Madžarskem.