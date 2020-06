Avtomobilski grozd pozdravlja podaljšanje ukrepa čakanja na delo

"Covid-19 je skoraj povsem zaustavil prodajo in s tem tudi proizvodnjo vozil (v aprilu za 80 odstotkov, maja in junija se izjemni globoki padci nadaljujejo), zato je posledično ogrožena okrog četrtina, to je 10.000 delovnih mest, v Sloveniji," so pojasnili.

V slovenski avtomobilski dobaviteljski industriji, kjer opozarjajo, da je zaradi posledic covida-19 ogroženih 10.000 delovnih mest, pozdravljajo podaljšanje ukrepa čakanja na delo tudi v juniju za vse dejavnosti. To bo sicer ob nekoliko slabših pogojih v primerjavi s tujino rešilo marsikatero delovno mesto, so poudarili v Strateško razvojno inovacijskem partnerstvu (SRIP) na področju mobilnosti, ki ga vodi Slovenski avtomobilski grozd.

Kot so poudarili, industrija poleg ukrepa skrajšanega delovnega časa zaradi zagotavljanja visoke fleksibilnosti pri ponovnem vzpostavljanju proizvodnje nujno potrebuje tudi podaljšanje ukrepa čakanja na delo doma in s tem vsaj osnovno primerljivost z ukrepi v državah njihovih ključnih kupcev in konkurentov. Tako bo mogoče ohraniti maksimalno število delovnih mest in omogočiti hitrejši izhod iz krize.

Slovenska avtomobilska dobaviteljska industrija prispeva 10 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) in več kot 20 odstotkov blagovnega izvoza, zaposluje 40.000 ljudi in v državni proračun prispeva več kot 400 milijonov evrov letno, so poudarili v partnerstvu, ki bo v prihodnjih tednih pripravilo skupno strategijo izhoda iz krize in še močnejše krepitve konkurenčnosti slovenske avtomobilske industrije.

"Verjamemo, da bosta tudi v procesu priprave strategije in kasneje njenega izvajanja tako država kot SID banka oblikovali ustrezne ukrepe za njeno podporo," so izpostavili.

Celovite načrte podpore avtomobilski industriji namreč po njihovih pojasnilih sprejemajo večinoma vse države. Francoska vlada, denimo, namenja okrevanju avtomobilske industrije osem milijard evrov pomoči, vključno s subvencijami za nakup novih avtomobilov, podoben predlog je v intenzivni razpravi tudi v Nemčiji, kjer se prav tako pričakuje njegovo sprejetje.