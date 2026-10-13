Avtomobilski salon v Parizu: evropski trg pod pritiskom kitajskih znamk

Ko gre za prihodnost električnih avtomobilov, je osrednje vprašanje, kdo jo bo oblikoval. Zato je letošnji avtomobilski salon v Parizu veliko več kot dogodek, kjer različni avtomobilski proizvajalci predstavijo nove modele in trende. Ker vse več prostora zasedajo kitajski proizvajalci, bitka za prihodnost evropske avtomobilske industrije postaja vse bolj napeta.