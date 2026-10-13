Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Avtomobilski salon v Parizu: evropski trg pod pritiskom kitajskih znamk

Pariz, 13. 10. 2026 20.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tisa Stergel
Pariški avtosalon

Ko gre za prihodnost električnih avtomobilov, je osrednje vprašanje, kdo jo bo oblikoval. Zato je letošnji avtomobilski salon v Parizu veliko več kot dogodek, kjer različni avtomobilski proizvajalci predstavijo nove modele in trende. Ker vse več prostora zasedajo kitajski proizvajalci, bitka za prihodnost evropske avtomobilske industrije postaja vse bolj napeta.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
električni avtomobili avtomobilski salon Pariz evropska avtomobilska industrija kitajski proizvajalci avtomobilizem

IMF izboljšal obete za Slovenijo: letos 3,2-odstotna rast BDP

24ur.com 'Popolna nevihta', politično motivirana preobrazba in 20 milijard evrov: boj za preživetje
24ur.com Ko stroji prevzamejo volan: začetek nove tehnološke ere
24ur.com Bo Renault nove električne twinge proizvajal v novomeškem Revozu?
24ur.com V boj za tržni delež so se vmešali kitajski proizvajalci
24ur.com 'Kriza bo prišla': Kako bosta vlada in EU reševali avtomobilsko industrijo?
24ur.com Evropski 'da' motorjem z notranjim zgorevanjem veter v kitajska krila?
24ur.com Kakšne avtomobile in za kakšno ceno bomo kupovali v Sloveniji in Evropi?
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Nosečnost ji je spremenila življenjske načrte
Nosečnost ji je spremenila življenjske načrte
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
zadovoljna
Portal
Po spravi nov šok: skupaj nista ni zdržala niti štiri mesece
Grayson: 'Moda se spreminja, tako kot tudi njeni obrazi'
Grayson: 'Moda se spreminja, tako kot tudi njeni obrazi'
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Znanstveniki so morda odkrili nov vzrok za visok krvni tlak in način za njegovo zdravljenje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
cekin
Portal
Ne prodajte je prehitro: tako lahko iz svoje elektrike iztržite več
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
moskisvet
Portal
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Ta priljubljena navada lahko poškoduje pljuča
Ta priljubljena navada lahko poškoduje pljuča
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
dominvrt
Portal
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
okusno
Portal
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zabavljači
Zabavljači
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009