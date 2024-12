Baby-boom generacija se upokojuje, podjetje potrebuje več tisoč delavcev

Državno podjetje razpisuje delovna mesta, ki v času gospodarskih nemirov veljajo za varna, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so poudarili na avstrijskih železnicah, si bodoči železničarji lahko obetajo številne možnosti napredovanje in pošteno plačilo, s prilagodljivimi modeli delovnega časa in obsežnimi socialnimi ugodnostmi pa ÖBB po njihovih navedbah nudi delovno okolje, ki podpira ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem.

"Železnice niso ne le okolju prijazne, ampak so tudi odporne na krize," je poudarila avstrijska ministrica za varstvo okolja, energijo in mobilnost Leonore Gewessler.

Prvi mož ÖBB Andreas Matthä pa je ob objavi sporočila dejal, da v podjetju ponujajo karierne možnosti za številne, ki iščejo nov začetek. "Podpiramo ljudi v težkih obdobjih in krepimo naše podjetje z novimi kvalificiranimi delavci," je dejal.

Avstrijske železnice so bile lani med najbolj zanesljivimi železniškimi operaterji s skoraj 95-odstotno točnostjo vlakov. V celotni korporaciji je zaposlenih okoli 42.000 ljudi, ki delajo v železniškem in avtobusnem omrežju (ter več kot 2000 vajencev). Ti vsak dan poskrbijo za približno 1,3 milijona potnikov, piše na spletni strani ÖBB.