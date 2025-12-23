Baby Center po petih letih znova menja lastnika

Sklad Alfi PE je pred petimi leti pridobil večinski delež v družbah Baby Center in Pikapoka z verigo prodajaln Pikapolonica in Bubamara ter v veletrgovcu z igračami Apollo. Baby Center je bil pred tem prek družbe Merit International v večinski lasti zakoncev Marjana in Marije Bevk. Pikapoko in Apollo pa sta obvladovala Silva in Janko Volgemut.

Po nakupu so v skladu vzpostavili skupino, ki ima danes ob spletnem prodajnem kanalu mrežo 90 prodajaln, od tega 52 v Sloveniji, 36 na Hrvaškem in dve v Severni Makedoniji. Skupina zaposluje več kot 700 ljudi.

Zdaj so se odločili za izstop iz naložbe. Novi lastnik skupine Baby Center bo postala družba Talentis Group, ki od lani že upravlja verigo prodajaln za otroke Brendon. Ta je z 18 trgovinami največji ponudnik izdelkov za otroke in mame na Madžarskem, medtem ko ima na Slovaškem drugi največji tržni delež v tem segmentu.

"Ta strateška pridobitev krepi maloprodajni portfelj skupine, dopolnjuje obstoječo verigo Brendon ter podpira dolgoročne mednarodne ambicije rasti v segmentu maloprodaje in veleprodaje izdelkov za dojenčke, matere in otroke," so sporočili iz sklada Alfi PE. Zaključek transakcije je predviden v letu 2026, po izpolnitvi vseh odložnih pogojev.

Gre za drugo prodajo naložbe sklada Alfi PE ta mesec. V začetku decembra so iz sklada sporočili, da so mengeškega izdelovalca anten in antenskih stebrov Trival Antene prodali angleški skupini DiscoverIE. Kupnina za to družbo lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev v naslednjih letih doseže skoraj 52,7 milijona evrov.