Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Banka Slovenije znižala napoved gospodarske rasti na en odstotek

Ljubljana, 22. 12. 2025 06.10 pred 13 minutami 3 min branja 13

Avtor:
STA M.S.
Banka Slovenije

Banka Slovenije je objavila najnovejše napovedi gospodarskih gibanj v Sloveniji. Napoved letošnje gospodarske rasti je znižala z 1,3 odstotka na en odstotek. Inflacija bo po napovedih letos dosegla 2,5 odstotka.

Rast se bo prihodnje leto dvignila na 2,2 odstotka, leta 2027 na 2,4 odstotka, leta 2028 pa se bo spustila na 2,1 odstotka. Gospodarska rast bo po besedah namestnika guvernerja Primoža Dolenca letos relativno šibka. "V naslednjem letu se bo po napovedih ponovno dvignila na dva odstotka in bo v nadaljevanju napovednega obdobja presegla rast evrskega območja," je povedal. Skozi celotno obdobje bo rast nekoliko pod potencialno rastjo, kar pomeni, da bomo imeli rahlo negativno proizvodno vrzel, je dodala direktorica Analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arjana Brezigar.

Tudi inflacija bo nekoliko višja kot v evrskem območju. Razlika je pogojena zlasti z gibanji cen hrane in storitev. Letos bo inflacija v povprečju znašala 2,5 odstotka, leta 2026 se bo spustila na 2,3 odstotka, leta 2027 na 2,2 odstotka. "Do leta 2028 se bo približala inflacijskemu cilju Evropske centralne banke pri okoli dveh odstotkih in hkrati ravni inflacije v evrskem območju," je ocenil Dolenc. Napovedi spremljajo tveganja v zunanjetrgovinskem okolju, geopolitična tveganja in tveganja tudi v domačem okolju, povezana predvsem z dolgoročnimi strukturnimi izzivi.

Glede na danes objavljene gospodarske napovedi bo Slovenija letos dosegla najnižjo rast po letu 2020. Gre predvsem za posledico neugodnih gospodarskih gibanj v začetku leta zaradi negotovosti glede trgovinskih politik ameriške administracije. V nadaljevanju leta se je rast BDP okrepila in bo glede na razpoložljive podatke tudi v zadnjem četrtletju ostala solidna, okoli 0,7-odstotna, kar podpira zlasti izboljšanje kazalnika gospodarske klime. Leta 2026 bo okrevanje v veliki meri odražalo vlogo države, od leta 2027 naprej pa bo rast bolj uravnotežena in vzdržna.

Banka Slovenije
Banka Slovenije
FOTO: Shutterstock

Rast zaposlenosti bo v napovednem obdobju šibka, zato je pričakovana krepitev gospodarske rasti pomembno pogojena z rastjo produktivnosti dela. Ob težavnih razmerah v predelovalnih dejavnostih in izvoznem delu gospodarstva se bo zaposlenost letos zmanjšala za 0,5 odstotka, v prihodnjih letih pa ponovno povečevala. Brezposelnost bo ostala nizka, skupaj s pozitivnimi obeti delodajalcev glede prihodnjega zaposlovanja in neugodnimi demografskimi trendi pa kaže še vedno prisotno tesnost trga dela.

Ta bo v obdobju napovedi omejevala rast zaposlenosti in ohranjala visoko rast plač, ki je od letos pomembno zaznamovana tudi s plačno reformo javnega sektorja. Nominalna rast plač bo v povprečju celotnega napovednega obdobja znašala 5,4 odstotka.

Ob vztrajanju razmeroma visoke rasti cen hrane in storitev bo inflacija v večjem delu napovednega obdobja ostala nekoliko nad dvoodstotnim ciljem. Po naglem spuščanju v letu 2024 se je inflacija od maja letos ponovno nekoliko povišala in bo konec leta znašala 2,5 odstotka. K temu je najpomembneje prispevala okrepljena rast cen hrane kot posledica višjih cen svetovnih prehrambnih surovin, okrepljene rasti stroškov dela in v manjši meri tudi dviga davka na dodano vrednost pri sladkih pijačah. Rast cen hrane in zlasti rast stroškov dela sta ohranjali povišano tudi storitveno inflacijo.

Ti dejavniki so skupaj odtehtali negativni prispevek cen energentov, zaznamovan s tečajnimi gibanji, upadanjem svetovnih cen nafte in znižanimi omrežninami v visoki sezoni pri cenah elektrike. Ob predvideni rasti produktivnosti pričakujemo, da se bo razkorak z rastjo plač postopno zmanjševal, s tem pa tudi pritisk stroškov dela na inflacijo. Obenem predpostavljamo tudi stabilizacijo uvoznih cen hrane, je povedala Brezigar.

banka slovenije gospodarska rast bdp

Se bo moral Mercator odpovedati logotipu?

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
22. 12. 2025 12.13
Spet bo moral Janša reševati situacijo, tako kot po pogorišču Alenke in Šarca. In Golob je oba nesposobneža zaposlil, da je dobil par novih članov stranke.
Odgovori
+2
2 0
but_the_ppl_are_retarded
22. 12. 2025 12.12
Dejmo še malo za ua, državljane in občane.
Odgovori
0 0
proofreader
22. 12. 2025 12.11
Robi, kaj se dogaja?
Odgovori
+2
2 0
but_the_ppl_are_retarded
22. 12. 2025 12.18
Isto, ko v usta in pri brukseljnih. Ne izgubljajo, le fronta se premika v napačno smer. In sankcije delujejo, le, da ne, kot bi si želeli.
Odgovori
0 0
bb5a
22. 12. 2025 11.42
Gospodarska rast, BDP so popolnoma zavajajoči podatki, poglejte si graf kako raste BDP po letih in hkrati kako plače... Če se hrana v trgovini podraži za 20% se to doda k rasti nominalnega BDPja, potem pa se naredi "korekcija" za podražitev košarice, ki zazna samo 2% podražitev in pridemo do realnega BDPja... plača pa ostane ista... in tako je že vrsto let... natega...
Odgovori
+6
7 1
Teleport
22. 12. 2025 11.35
Vsi nam zavidajo
Odgovori
+8
9 1
zavetnik
22. 12. 2025 11.30
Janša je bil na oblasti v treh vladah in seveda smo bili prvi
Odgovori
+4
6 2
PARTIZAN PEPE
22. 12. 2025 11.28
Še boste nižal, nesposobneži podkupljeni globalistični...
Odgovori
+10
10 0
tavbix
22. 12. 2025 11.26
Jaz pa napovedujem povečanje obsega mafijskih poslov druzine Jankolopović, poštene odvetnice oz. kar odvetniške mafije, leve in desne mafijske politične elite. Vse to s podporo skorumpiranih mafijskih sodišč.
Odgovori
+15
15 0
Še89sekund
22. 12. 2025 11.23
Počakajmo kaj bo šele naslednje leto...naslednje leto bomo šele obirali sadove te polomije kj nam palamudi zadnja štiri leta....
Odgovori
+22
22 0
kakorkoliže
22. 12. 2025 11.22
Enormna draginja predvsem nujnih življenskih dobrin in drastičen padec standarda večine ljudi je rezultat zadnjih vladavin. Zahvalite se jim na volitvah.
Odgovori
+8
10 2
Peklenšček
22. 12. 2025 08.33
Še nikol nam ni bilo tako črno, bili so sivi, temno beli in lahko smo bili veseli, odkar Golob je tu med nami dnevi črni so na nebu, ovac belih ni mednami sami kisli partizani, pa levaki in svobodnjaki, sama smetana od ljudi ki nam krade brez skrbi da kdo jih kdaj ogonobi
Odgovori
+19
20 1
bibaleze
Portal
To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
To je sin slavnega Jamesa Bonda
To je sin slavnega Jamesa Bonda
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
zadovoljna
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
vizita
Portal
To uničuje vaše zdravje
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
cekin
Portal
Kam z denarjem v 2026?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
moskisvet
Portal
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
dominvrt
Portal
Edina stvar, ki jo potrebujete za praznike
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
okusno
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420