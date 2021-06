Banka Slovenije precej zvišala napoved letošnje rasti

"Okolje je še vedno zelo zahtevno, negotovosti so velike. Na področju pandemije so se zmanjšale, a ostajajo velike. Velike so tudi na področju geopolitičnih dogajanj," je na novinarski konferenci dejal viceguverner Jožef Bradeško.

Pomembno vlogo pri poganjanju rasti bo igrala odločitev potrošnikov o porabi neprostovoljno privarčevanih sredstev med epidemijo covida-19. Krojila jo bo tudi negotovosti na področju dobavnih verig, na katerem nastajajo motnje. Velik vpliv na rast bodo imele tudi investicije, je naštel.