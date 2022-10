Banka Slovenije opozarja finančni sistem na povečana tveganja

Za gospodarsko rast največje tveganje predstavlja nadaljevanje ruske vojaške agresije na Ukrajino in z njo povezane posledice. V Banki Slovenije bodo najnovejše napovedi objavili decembra, po besedah Žumerjeve bi po najbolj neugodnem scenariju, ki predvideva popolno prekinitev dobave energentov v EU, evrsko območje zdrsnilo v recesijo.

"Med največja tveganja štejemo makroekonomsko, kreditno in obrestno tveganje ter tveganja, povezana s trgom nepremičnin. A odpornost bančnega sistema na morebitno uresničitev vseh teh tveganj ostaja robustna," je na današnji novinarski konferenci povedal svetovalec v Banki Slovenije Primož Dolenc .

Inflacija v Sloveniji ostaja visoka in bo po pričakovanjih centralne banke ostala povišana tako v mesecih do konca leta kot v začetku prihodnjega leta. "Njeno občutno zniževanje pričakujemo v drugem četrtletju 2023, a bo tako prihodnje leto kot še v letu 2024 ostala nad ciljem Evropske centralne banke, ki je okoli dveh odstotkov," je dejala.

Inflacijska pričakovanja ostajajo visoka

Inflacije ne podpirajo le visoke cene energentov, temveč tudi razkorak med ponudbo in povpraševanjem. Inflacijska pričakovanja ostajajo visoka. Vladne ukrepe za ublažitev cen smo upoštevali pri napovedi, a cenovni pritiski bodo v prihodnjih mesecih še navzoči, je dodala in ocenila, da je v teh razmerah nujno sodelovanje vseh ekonomskih politik.

Finančni sistem je Banka Slovenije opozorila na makroekonomsko tveganje, saj to ostaja povečano. Povečano ostaja tudi ocena kreditnega tveganja, saj bosta slabšanje makroekonomskih obetov in visoka inflacija negativno vplivala na prihodnje poslovanje in sposobnost odplačevanja dolgov bančnih komitentov.