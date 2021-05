Banka Slovenije: Slovensko gospodarstvo že okreva

"V nasprotju z evropskim je slovensko gospodarstvo začelo okrevati že v letošnjem prvem četrtletju," je zapisala Banka Slovenije. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem se je BDP Slovenije med januarjem in marcem okrepil za 1,4 odstotka. K temu je po ugotovitvah centralne banke ob sproščanju omejitvenih ukrepov največ prispevala rast precejšnjega dela prej zadrževane zasebne potrošnje. Izjema so še nekatere prostočasne storitve, ki zaradi še veljavnih preventivnih ukrepov, ki omejujejo gibanje in združevanje ljudi, še niso začele okrevati v zadostni meri.

Obeti za gospodarsko rast v nadaljevanju leta so močno pozitivni, zato v drugem četrtletju v Banki Slovenije pričakujejo močan pospešek v krepitvi gospodarske aktivnosti. Tedenski kazalniki aktivnosti za maj namreč nakazujejo nadaljnjo rast zasebne potrošnje in izvoza, krepi se podjetniški optimizem, izboljšalo se je tudi razpoloženje potrošnikov, so pojasnili. Ob omejitvah, ki jih sicer še vedno prinaša epidemija, lahko na kratek rok gospodarsko rast bolj kot povpraševanje zavrejo omejitve na ponudbeni strani, saj so se številne surovine precej podražile, dobavni roki pa podaljšali, so dodali.

V centralni banki so komentirali tudi danes objavljeni podatek o 2,1-odstotni majski stopnji inflacije na letni ravni."Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti je v predelovalnih dejavnostih že dosegla predkrizne ravni, ob številnih kriznih dodatkih v javnem sektorju so se okrepili stroški dela, močno so se povišala tudi cenovna pričakovanja podjetij,"so zapisali. Podobno kot v evrskem območju inflacijo že od marca krepijo medletno dražji energenti, so se pa ta mesec kljub podražitvi prehrambnih surovin cene hrane prvič po petih letih znižale.