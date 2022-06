Banka Slovenije v prihodnjih letih napoveduje umiritev inflacije

"Gospodarska rast se sicer umirja, a letna rast za letos ostaja visoka in je v pretežni meri posledica t.i. učinka prenosa, ki je rezultat ugodnih gibanj proti koncu leta 2021," je danes na novinarski konferenci dejal namestnik direktorice analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Robert Zorko in spomnil, da bo rast višja od povprečne v območju evra, kjer bo po napovedih znašala 2,8 odstotka.

Namestnica guvernerja Banke Slovenije Tina Žumer je ob tem dodala, da je gospodarska rast podprta predvsem s strani trošenja, investiranja in izvoza. Se pa vpliv vojne v Ukrajini po njenih besedah že odraža v nižji tekoči rasti in v zmernejši rasti v prihodnjem letu. V letu 2023 bo rast bruto domačega proizvoda (BDP) po napovedih centralne banke znašala 2,4 odstotka, v letu 2024 pa 2,5 odstotka.

Inflacija bo letos po napovedih Banke Slovenije močnejša od povprečja v območju evra, kar je, tako Zorko, posledica močnejšega domačega povpraševanja in ugodnih razmer na trgu dela. Medtem ko bo letos znašala v povprečju devet odstotkov in se bo zvišala predvsem zaradi cen storitev in hrane, bo prihodnje leto znašala 4,5 odstotka, v letu 2024 pa 2,3 odstotka.