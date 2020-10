Banka Slovenije: Gospodarski obeti vse slabši

Banka Slovenije se je v najnovejši publikaciji Gospodarska in finančna gibanja osredotočila na trenutne razmere, ko zaradi vse bolj naglega poslabševanja epidemioloških razmer gospodarsko okrevanje v evrskem območju izgublja zagon, in na obete za naprej.

V centralni banki ugotavljajo, da bi bila kriza v območju evra še bistveno globlja brez hitrega in obsežnega odziva ekonomskih politik. Kazalniki gospodarske aktivnosti so se v obdobju od maja do julija ponovno poslabšali, v prihodnjih mesecih pa bo vpliv novega vala širjenja virusa še precej večji.

V Sloveniji se je v tretjem četrtletju nadaljevalo hitro okrevanje gospodarstva, ki se je začelo po umiritvi prvega vala okužb v maju. Ob izrazitih ukrepih ekonomskih politik so bili odzivi gospodarskih subjektov na letošnjo korona krizo do jeseni drugačni kot med prejšnjo finančno krizo, saj se gospodinjstva niso dolgoročneje odrekla nakupom trajnih proizvodov, podjetja pa so okrepila zaloge.