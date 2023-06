Banka Slovenije zvišala napoved letošnje rasti na dva odstotka

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Dve vrani sedita na veji in se dolgočasita. Mimo se pripelje reaktivec in prva je vsa navdušena: ''Uau, poglej kako je hiter!''

Druga jo postrani pogleda in odgovori: ''Tudi ti bi bila hitra, če bi ti rit gorela.''