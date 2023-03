Mrzlično reševanje sistemsko pomembne banke, ogroženih 10.000 delovnih mest

Kot je že v petek poročal Financial Times, je švicarska centralna banka, ki jo vodi Thomas Jordan , želela, da se banki "dogovorita o preprosti in nezapleteni rešitvi, preden se v ponedeljek odprejo finančni trgi" .

Da situacije ni mogoče enostavno ukrotiti, so pokazale tudi cene obveznic. Kljub podpori centralne banke so si komaj opomogle od najnižjih vrednosti. Na zelo visoki ravni so ostale tudi razvpite kreditne zamenjave, ki ščitijo pred neplačilom obveznice.

"Ena od razlag bi lahko bila, da je moral Credit Suisse deponirati visokokakovostna sredstva kot zavarovanje pri centralni banki, da bi pridobil potrebno likvidnost. To je spremenilo profil tveganja banke – postala je bolj tvegana. Nekateri imetniki obveznic so to morda opazili. Velik dvig likvidnosti ni bila dobra novica niti za bonitetne agencije. V petek je DBRS Morningstar, četrta največja bonitetna agencija na svetu, znižala bonitetno oceno Credit Suisse na 'BBB'," še navaja švicarski časnik.

Toda ali je združitev z UBS sploh smiselna? Odgovor na to je zapleten, so za Blick dejali poznavalci, ki celo menijo, da bi popoln prevzem in integracija Credit Suisse težko delovala in bi lahko celo ogrozila UBS.

Največ težav naj bi imel oddelek investicijskega bančništva pri UBS. Kiana Abouhossein, znan bančni strokovnjak, tako meni, da bi bilo treba podjetje popolnoma likvidirati. Stroške ocenjuje na dobrih 30 milijard evrov. A kdo bi to plačal?

Alternative: prevelika politična tveganja?

Kaj pa so še alternative združitvi? Strokovnjaki menijo, da je ena izmed njih ta, da bi centralna banka še bolj podprla Credit Suisse in ob vzdrževanju likvidnosti tudi jamčila za vse vloge strank.

Ali pa da bi banko dodatno dokapitalizirali. To bi banki v težavah dalo čas za prestrukturiranje.

A vse kaže, da so politična tveganja ocenjena kot prevelika. Vprašanje je namreč, ali bi se Švicarji sprijaznili s še enim obsežnim reševanjem bank.

Razplet naj bi bil znan do večera, najkasneje pa do jutra – preden se odpre borza.

Vseeno ob robu reševanja poteka tudi razprava, kaj se pravzaprav dogaja. Banka je namreč kljub vsej drami še vedno dobro kapitalizirana in ima tudi zadostno likvidnost. Švicarska komisija za nadzor finančnih trgov Finma je to potrdila prejšnji teden.

Zakaj je torej banka postala igrača za špekulante, ki bi s tako imenovano prodajo na kratko zbijali ceno? Zakaj je potem toliko vlagateljev dvignilo svoja sredstva?

"To je vprašanje, za katerega je pravzaprav le ena logična razlaga: stranke in delničarji so popolnoma izgubili zaupanje v banko in njene šefe. Nihče več ni verjel, da sta izvršni direktor Ulrich Körner (60) in predsednik Axel Lehmann (64) zmožna banko pripeljati do uspeha," piše Blick.

Razpad kredibilnosti se je po mnenju časnika začel pred leti. Toda lansko poletje je prišlo do točke preloma. Vodstvo je obljubilo korenite spremembe, nato pa za več mesecev izginilo – da bi oblikovali strategijo. A govorice so se začele širiti in stranke so že dvignile milijarde. Lehmann je stvari samo še poslabšal, ko je decembra zamolčal odlive in zato pristal v središču pozornosti regulatorjev. Še zadnji kanček kredibilnosti pa se je sesul, ko je morala banka po posredovanju ameriške komisije za vrednostne papirje preložiti objavo letnega poročila.