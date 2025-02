Banke lahko za osnovni plačilni račun zaračunavajo največ 4,90 evra

Medtem ko je višina nadomestila za vodenje osebnega transakcijskega računa poslovna odločitev posamezne banke, pa zgornjo mejo primernega nadomestila za osnovni plačilni račun določi Banka Slovenije. Pri tem pristojni upoštevajo inflacijo in povprečni strošek košarice plačilnih storitev ter namen osnovnega plačilnega računa, ki je poleg zagotovitve finančne vključenosti tudi zaščita ranljivih skupin prebivalstva. "Ob upoštevanju teh okoliščin smo se odločili, da primerno nadomestilo ohranimo pri znesku 4,90 evra oziroma 1,47 evra mesečno za upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka," so sporočili iz Banke Slovenije.

Ob tem so spomnili, da morajo skladno z zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih dostop do osnovnega plačilnega računa omogočati vse slovenske banke in hranilnice, ki vodijo plačilne račune potrošnikov. Zakon med drugim določa tudi, da lahko banka oziroma hranilnica te storitve nudi brezplačno.

Zadnje spremembe zakonodaje so prinesle tudi natančnejšo določitev primerov, v katerih lahko banke zavrnejo odprtje takšnega računa, potrošnika pa morajo o zavrnitvi pisno obvestiti. Ob tem morajo biti potrošnikom dostopne tudi informacije o posebnih značilnostih in pogojih uporabe osnovnega plačilnega računa.