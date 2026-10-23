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Gospodarstvo

Banke v osmih mesecih s skoraj 794 milijonov evrov dobička

23. 10. 2026 14.10 pred 52 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Denar

Banke so v osmih mesecih letos ustvarile 793,9 milijona evrov dobička pred davki, kar je 3,9 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani. Medletna rast bilančne vsote bančnega sistema se je avgusta upočasnila na štiri odstotke, so sporočili iz Banke Slovenije.

Finance
Finance
FOTO: Shutterstock

Dobiček po obdavčitvi je v osmih mesecih znašal 705,7 milijona evrov, kar je 4,2 odstotka več kot v lanskih prvih osmih mesecih, je razvidno iz najnovejše mesečne informacije centralne banke o poslovanju bank.

Čiste obresti so bile pri 987,9 milijona evrov medletno višje za 5,7 odstotka, neobrestni prihodki pa pri 601,6 milijona evrov višji za 6,1 odstotka. Bruto dohodek je tako znašal 1,59 milijarde evrov, kar je 5,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Operativni stroški so narasli za 4,3 odstotka na 713,5 milijona evrov. Neto oslabitve in rezervacije so bile z 82,2 milijona evrov višje za 53,3 odstotka.

Rast posojil nebančnemu sektorju se je nekoliko upočasnila, a ostala z 9,4 odstotka blizu najvišjih ravni zadnjih nekaj let. Kakovost kreditnega portfelja je ostala stabilna.

Avgusta so se posojila gospodinjstvom medletno povečala za 8,5 odstotka. Stanovanjska posojila so se povečala za 9,8 odstotka, potrošniška pa za 9,5 odstotka. Posojila podjetjem so narasla za 4,8 odstotka.

Denarne vloge gospodinjstev so se konec avgusta medletno povečale za 5,3 odstotka, podjetij pa za 5,0 odstotka.

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Druk 89
23. 10. 2026 15.04
Kaj denar od dokapitalizacij je ze bil vrnjen v proracun.
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Maki3322
23. 10. 2026 15.03
Okradli so lastne državljane prodali več bank in ukinili poslovalnice.
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