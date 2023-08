Banke v šestih mesecih več kot podvojile dobiček

Čiste obresti so od začetka januarja do konca junija dosegle 661,5 milijona evrov, kar je 104,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Neobrestni prihodki pa so bili s 317,2 milijona evrov medletno višji za 7,7 odstotka.

Bruto dohodek je bil z 978,7 milijona evrov za 58,3 odstotka višji kot v prvih šestih mesecih lani. Neto dohodek, torej po odštetju stroškov, ki so medletno narasli za 11 odstotkov, pa je bil s 554,1 milijona evrov za 135,3 odstotka višji kot v prvem polletju 2022.

Skupna vrednost posojil nebančnemu sektorju se je junija medletno povečala za 0,1 odstotka na nekaj manj kot 27,1 milijarde evrov. Letošnji dosedanji padec skupne vrednosti posojil se je s tem s 499,8 milijona evrov v prvih petih mesecih zmanjšal na 464,3 milijona evrov.

Skupna vrednost posojil gospodinjstvom je bila ob koncu junija pri 12,2 milijarde evrov, kar je štiri odstotke več kot v tem času lani. Znotraj te številke je bila vrednost stanovanjskih posojil 8,1 milijarde evrov, kar je 3,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Obseg denarnih vlog nebančnega sektorja je bil konec junija za 5,1 odstotka večji kot junija lani; znašal je 39,6 milijarde evrov. Vloge gospodinjstev so se povečale za 5,4 odstotka na skoraj 26,4 milijarde evrov.

Skupna bilančna vsota bank je bila ob polletju z 51,3 milijarde evrov za 6,7 odstotka večja kot pred letom dni.

Sindikati za uvedbo davka na dobiček bank

Reprezentativni sindikati so v pismu premierju Robertu Golobu, v katerem so sicer predlagali nekaj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah, opozorile, da v trenutnih razmerah, ki jih poleg naravnih nesreč kroji tudi še vedno visoka inflacija, banke beležijo "enormne dobičke". Zlasti nesprejemljiv se jim zdi tisti del dobička, ki nastaja na račun stalnega dvigovanja obrestnih mer za posojila in hkratne stagnacije obrestnih mer na denarne vloge, ki so daleč pod stopnjo inflacije.

Po vzoru nekaterih evropskih držav, ki so že uvedle ali napovedujejo dodatne obdavčitve teh izrednih dobičkov bank, zato sindikalne centrale vlado spodbujajo k uvedbi dodatnega davka na tovrstne dobičke bank tudi v Sloveniji ter k proučitvi možnosti za odpis oziroma moratorij na odplačevanje posojil ob nespremenjenih obrestnih merah za tiste, ki so jih poplave najhuje prizadele.