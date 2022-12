Bankirji opozorili na slabo stran dviga minimalne plače

787 evrov neto bodo še januarja prejeli prejemniki minimalne plače, februarja pa bo nakazilo vsaj 100 evrov višje, je napovedal minister za delo Luka Mesec.

Odobravanje sindikatov na eni strani. "Glede na visoko stopnjo inflacije v letošnjem letu in glede na to, da gre za nek način za poračun za nazaj, to se pravi nekaj, kar so ljudje že zalagali ali porabili, je ta znesek pričakovan in tudi primeren," je prepričana predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.

Na drugi pa nekoliko manj optimističen odziv gospodarstva. "Pristajamo na dvig minimalne plače za spremembo, kar se tiče inflacije. Zato torej bomo na naslednji seji Ekonomsko-socialnega sveta po vsej verjetnosti delodajalska združenja tej višini nasprotovala," je napovedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar.

Kot pravi Cvar, so številne panoge zaradi pomanjkanja kadra letos že tako dvignile plače, ta dvig pa da se kaže v visokih cenah izdelkov in storitev. Spirala lahko pripelje tudi do resnih gospodarskih težav, opozarja. S tem pa se ne strinja Jerkičeva, ki pravi, da so argumenti proti že 30 let enaki. "Poslušamo enake argumente, spomnimo se spremembe zakona leta 2018, ko se je napovedovala katastrofa. Odpuščanje, zapiranje in selitev podjetij, nič od tega se ni zgodilo. Nasprotno, imamo višjo minimalno plačo," je podkrepila svoje argumente.

Na slabo stran dviga, s katero se povečuje bazen prejemnikov minimalne plače, so opozorili bankirji. Po zakonu mora namreč kreditojemalcu na mesec ostati 76 odstotkov minimalne bruto plače. Ker pa se z novim letom številnim prejemnikom plač, ki so le za nekaj evrov višje od minimalne, prihodki ne bodo spremenili, to pomeni, da bo kreditno sposobnih vse manj.

"Jaz mislim, da bi se morali končno začeti pogovarjati o drugih stvareh, o ostalih plačah v Sloveniji," ob tem pravi Cvar. "Že dalj časa pozivamo vlado, ne samo to, tudi prejšnjo, da vendarle premislijo, v kakšni meri obdavčiti te plače, da bi tudi država nekaj naredila v pozitivnem smislu, da dvignemo neto plače zaposlenih na račun nižjih prispevkov, ki so v Sloveniji zelo visoki," dodaja.

Prav tako uradnega podatka o številu prejemnikov minimalne plače ni. Po nekaterih ocenah naj bi bilo teh med 45 in 50 tisoč.