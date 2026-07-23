Objavljen ožji izbor novih evrskih bankovcev, anketa odprta

Kot so danes sporočili iz ECB in Banke Slovenije, prenova poteka s ciljem, da bodo novi bankovci še izraziteje odražali skupno evropsko identiteto in evropske vrednote.

Pomemben cilj je tudi nadgradnja zaščitnih elementov, ki bodo olajšali preverjanje pristnosti in povečali dostopnost, tudi za slepe in slabovidne. Hkrati želijo izboljšati trpežnost bankovcev in zmanjšati okoljski vpliv, povezan z njihovo proizvodnjo, obtokom in uporabo, so utemeljili.

Svet ECB je motive za prihodnje bankovce izbral lani. Tema Evropska kultura se osredotoča na skupne kulturne prostore in evropske zgodovinske osebnosti, izbrane glede na pomemben pečat, ki so ga pustile na svojih področjih dela. Tema Reke in ptice pa se osredotoča na odpornost in raznolikost naravnega sveta, ki jo na hrbtni strani dopolnjujejo evropske institucije.

Naslednji korak je bil javni natečaj za izbor najboljših predlogov oblikovne podobe novih bankovcev na ravni EU, na katerega se je prijavilo več kot 1200 grafičnih oblikovalcev, da pripravijo oblikovni predlog, jih je bilo povabljenih 25. Neodvisna žirija je v ožji izbor uvrstila deset oblikovnih predlogov.