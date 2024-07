BDP v območju evra in EU v drugem četrtletju z rastjo

Med državami, za katere je Eurostat imel podatke, je imela največjo rast BDP v drugem četrtletju v primerjavi s predhodnim Irska (+1,2 odstotka), sledili sta Litva (+0,9 odstotka) in Španija (+0,8 odstotka).

Največje padce so v primerjavi s prvim četrtletjem utrpele Latvija (-1,1 odstotka), Švedska (-0,8 odstotka) in Madžarska (-0,2 odstotka), v primerjavi z drugim lanskim četrtletjem pa je BDP upadel na Irskem (-1,4 odstotka), v Latviji (-0,4 odstotka) in v Nemčiji (-0,1 odstotka).

Od pomembnejših gospodarskih partneric Slovenije poleg Nemčije je Italija v primerjavi s prvim četrtletjem dosegla 0,2-odstotno rast, v primerjavi z drugim lanskim pa 0,9-odstotno. V Franciji je bila rast 0,3- oziroma 1,1-odstotna. Avstrijski BDP je v obeh primerih stagniral.

Podatkov za Slovenijo Eurostat še nima, objavljeni bodo sredi naslednjega meseca. V prvem četrtletju je slovenski BDP v četrtletni primerjavi stagniral, v medletni pa je porasel za 1,8 odstotka, je v začetku junija izračunal Eurostat.