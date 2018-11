BDP v tretjem četrtletju za 4,8 odstotka višji

K rasti sta znova prispevala tako domače trošenje kot zunanje povpraševanje. Rast domače potrošnje je bila v tretjem letošnjem četrtletju enaka kot v prejšnjem četrtletju, medtem ko sta bili rasti izvoza in uvoza počasnejši. Vseeno je zunanjetrgovinski presežek h gospodarski rasti prispeval 1,7 odstotne točke.

Vrednosti izvoza in uvoza sta namreč v tretjem četrtletju naraščali nekoliko počasneje kot v zadnjih dveh letih. Izvoz se je okrepil za 5,7 odstotka, uvoz za 4,3 odstotka.

Domače trošenje se je v tretjem četrtletju v primerjavi z enakim lanskim povečalo za 3,5 odstotka. Končna potrošnja se je povečala za 0,7 odstotka, bruto investicije pa za 13,4 odstotka. "Na visoko rast bruto investicij so pozitivno vplivale tako bruto investicije v osnovna sredstva kot tudi spremembe zalog. Te so tokrat k rasti BDP prispevale 0,5-odstotne točke," so navedli statistiki.

Končna potrošnja gospodinjstev je ostala enaka, bruto investicije v osnovna sredstva pa so se povečale za 12 odstotkov. K njihovi rasti so pozitivno prispevale investicije v zgradbe in objekte, ki so se povečale za 19,6 odstotka, in investicije v stroje in opremo, ki so se povečale za 6,7 odstotka.

Med investicijami v zgradbe in objekte so se tudi v tem četrtletju izraziteje povečale investicije v nestanovanjske zgradbe, ki naraščajo že od začetka preteklega leta. Med investicijami v stroje in opremo so se izraziteje povečale investicije v transportno opremo, in sicer za 10,2 odstotka, investicije v drugo opremo in stroje pa so se povečale za 5,4 odstotka.

Skupna zaposlenost je v tretjem četrtletju znašala 1.022.053 oseb in se je v primerjavi s tretjim četrtletjem lani povečala za 2,8 odstotka. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, trgovini in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Inflacija je bila novembra na letni ravni 2,0-odstotna, na mesečni ravni 0,1-odstotna.

Umar: Gospodarska rast ostaja visoka in široko osnovana

Rast gospodarske dejavnosti je še naprej široko osnovana. Že nekaj četrtletij se opazno krepijo investicije, zlasti v gradbeništvu. Nadaljuje se tudi rast poslovnih investicij za povečanje kapacitet v proizvodnji in storitvah," je podatke komentirala nova vršilka dolžnosti direktorice Umarja Maja Bednaš. Med dejavniki za rast investicij je navedla visoko izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, boljše finančno stanje podjetij in ugodne pogoje financiranja.

Na Umarju izpostavljajo, da kljub umiritvi rasti v izvoznem delu gospodarstva, ki sledi gibanjem pri najpomembnejših trgovinskih partnericah,, izvoz ostaja pomembno gonilo rasti. Zunanja trgovina je namreč k rasti prispevala 1,7 odstotne točke. Poleg umirjanja rasti v ključnih trgovinskih partnericah Slovenije se je sicer v tretjem četrtletju po pojasnilih urada izpel tudi enkratni učinek uvedbe proizvodnje modela Clio v novomeškem Revozu.

V Umarju so medtem nekoliko presenečeni, ker trošenje gospodinjstev ostaja na lanski ravni. Izboljševanje razmer na trgu dela se namreč nadaljuje. Število delovno aktivnih se tako povečuje rastejo tudi plače. Ob pomanjkanju ustreznih kadrov k rasti delovno aktivnih vse več prispeva zaposlovanje tujih državljanov.