Madžari kupujejo slovenske hotele. Sava Turizem skladu pod vplivom premierja Orbana

Slovenski turizem naj bi dobil novega pomembnega igralca. Luksemburški sklad York, ki je s 43 odstotki največji lastnik družbe Sava d. d., naj bi po naših informacijah svoj več deset milijonov evrov vredni delež prodal madžarskemu skladu Diofa. Gre za družbo enega najbogatejših Madžarov z dobrimi povezavami tako s tamkajšnjim premierjem Viktorjem Orbanom kot njegovim zetom.

Da naložba v Savo za sklad York ni bila dolgoročna, je znano že dlje časa. Tako se je pred izbruhom epidemije, ki je močno zarezala v razmere in odnose v turizmu, ugibalo, ali bo njihov delež in z njim družba pristal v državni lasti ali bo prevladala menda precej bogatejša ponudba srbskega kralja sladkorja Miodraga Kostića.

KAD in SDH bi z odkupom Yorkovega deleža postala večinska lastnika, s čimer bi še odločneje stopili na pot uresničevanja ideje o slovenskem turističnem holdingu, ki ji je bil, kot je znano, posebej naklonjen minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Prvi koraki so bili sicer narejeni, ko je država oziroma SDH od Nove KBM lani spomladi odkupila Terme Olimia. Kad, SDH in York so sicer tudi Savini upniki, kar pogovore še otežuje.