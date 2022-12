Beg na varno: vlagatelji s kripto borz umikajo rekordne količine kovancev

Presenetljiv padec FTX je vznemiril vlagatelje, ki svoja sredstva hranijo v kripto valutah, kar je po poročanju Financial Timesa privedlo do rekordnih dvigov priljubljenega bitcoina.

Prejšnji mesec so vlagatelji z borz, vključno z Binance, Kraken in Coinbase, umaknili 91.363 bitcoinov v skupni vrednosti skoraj 1,5 milijarde evrov, glede na novembrsko povprečno ceno dobrih 15.500 evrov. Po podatkih CryptoCompare je to pomenilo največji odliv bitcoinov doslej, poroča FT.

Ni sicer jasno, ali se kovanci prodajajo ali premikajo v zasebne denarnice. Je pa val umikov prišel po tem, ko je cena bitcoina letos padla za 64 odstotkov in se trenutno giblje okoli 17.000 ameriških dolarjev (16.000 evrov).

Oktobrski dvigi so bili prav tako visoki, in sicer 75.294 bitcoinov, saj so kripto trgovci umaknili svoja sredstva po poletju, polnem krize, ki je vključevalo propad posojilodajalcev digitalnih sredstev Celsius in Voyager Digital.