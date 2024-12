Beleženje delovnega časa: po enem letu se obetajo spremembe

Dobro leto dni mineva od začetka veljave zakona o tako imenovanem štempljanju: strožja pravila naj bi zaščitila delavce pred izkoriščanjem, a prinesla so predvsem dodatno birokracijo, opozarjajo delodajalci. In leto dni kasneje so na mizi že prve spremembe zakona. Med drugim bi črtali dnevno beleženje odmora za malico, delodajalci pa bi po novem tedensko in ne več dnevno popisovali, ali delavci opravljajo izmensko ali nočno delo.