Belgija obrača smer: država želi prevzeti jedrske elektrarne

Gre za pomemben preobrat v energetski politiki države, ki je v začetku 2000-ih sprejela zakonodajo o postopnem opuščanju jedrske energije. Belgijski premier je ob tem poudaril, da želi država zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv in okrepiti nadzor nad lastno oskrbo z energijo, poroča DW.

V načrtu je prevzem vseh sedmih jedrskih reaktorjev, skupaj z zaposlenimi, infrastrukturo in tudi obveznostmi, kot je ravnanje z jedrskimi odpadki. Trenutno sicer obratujeta le dva reaktorja, a bi z dogovorom ustavili načrtovano razgradnjo preostalih.

Belgija je že lani uradno opustila več kot 20 let star načrt zapiranja jedrskih elektrarn, v zadnjih letih pa je podaljšala tudi življenjsko dobo nekaterih najstarejših reaktorjev.