Belič in Jamnik v upravo Luke Koper, ki želi postati prva izbira na južni poti

Nadzorni svet Luke Koper je za nova člana uprave družbe danes imenoval Gregorja Beliča in Gorazda Jamnika, ki bosta petletni mandat nastopila 1. januarja 2024. V upravi ostajata Nevenka Kržan kot njena predsednica in Vojko Rotar kot delavski direktor. Nadzorni svet je potrdil tudi strateški poslovni načrt družbe in skupine za obdobje 2024–2028. Njihov cilj je postati prva izbira med pristanišči na evropski južni transportni poti.

Gregor Belič je po navedbah časnika Delo dolgoletni vodja terminala za avtomobile in ro-ro v Luki Koper, Gorazd Jamnik pa regionalni menedžer v Zavarovalnici Triglav za Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Severno Makedonijo.

Nevenka Kržan je vodenje družbe začasno prevzela julija, ko se je s položaja sporazumno poslovil Boštjan Napast. Že pred tem, lansko jesen, je nadzorni svet predčasno in sporazumno razrešil člana uprave Roberta Rožaca. Tako je družbo, ki ima po statutu lahko največ štiričlansko upravo, zadnjega pol leta vodila dvočlanska uprava. Njihov cilj je postati prva izbira med pristanišči na evropski južni transportni poti Nadzorni svet Luke Koper je danes potrdil tudi strateški poslovni načrt družbe in skupine za obdobje 2024-2028. V prihodnjem petletnem obdobju bo poslanstvo Luke Koper zagotavljati zanesljive, visokokakovostne pristaniške storitve, skladne s smernicami trajnostnega razvoja. Njihov cilj je postati prva izbira med pristanišči na evropski južni transportni poti, so načrt v sporočilu za javnost povzeli v družbi. Načrtovani razvoj temelji na štirih izhodiščih, ki predvidevajo povečanje infrastrukturnih kapacitet in zmogljivosti, pospešeno uvajanje koncepta pametnega pristanišča, zagotovitev ustrezne kadrovske strukture ter skrb za trajnostne vidike in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in družbo. "Še naprej ohranjamo tudi model večnamenskega pristanišča, ki je ena ključnih konkurenčnih prednosti naše družbe," so zapisali.

