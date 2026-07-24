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Gospodarstvo

Bencin bo cenejši za skoraj 10, dizel za več kot 11 centov na liter

Ljubljana, 24. 07. 2026 17.13 pred 20 minutami 1 min branja 8

Avtor:
N.Š.
Točenje bencina

Vlada je na dopisni seji sprejela dva ukrepa, s katerima želi ublažiti rast cen naftnih derivatov. Od 28. julija do 28. septembra 2026 bo za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje začasno odpravila prispevek za energetsko učinkovitost (URE) in okoljsko dajatev za emisije ogljikovega dioksida.

Kot pojasnjuje vlada, so se za ukrep odločili zaradi rasti nabavnih cen naftnih derivatov, ki je posledica vojaškega posredovanja v Iranu in neposredno vpliva na oblikovanje reguliranih najvišjih drobnoprodajnih cen goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest.

Začasna odprava obeh dajatev pomeni, da bosta prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev za bencin, dizel in kurilno olje v omenjenem obdobju določena v višini nič evrov.

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Po ocenah vlade bo ukrep preprečil občutnejšo podražitev goriv. Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo zaradi ukrepa za 0,09555 evra cenejši, kot bi bil sicer po veljavni metodologiji za izračun regulirane cene. Pri dizelskem gorivu in ekstra lahkem kurilnem olju bo razlika znašala 0,11139 evra na liter.

Brez upoštevanja DDV odprava dajatev pomeni znižanje v višini 0,07832 evra na liter pri bencinu ter 0,09130 evra na liter pri dizelskem gorivu in kurilnem olju.

Vlada je ukrep sprejela z dopolnitvijo Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije ter sklepom o višini okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Po navedbah vlade je cilj začasnih ukrepov ublažiti vpliv višjih cen naftnih derivatov na gospodinjstva in preprečiti izrazitejšo rast reguliranih drobnoprodajnih cen goriv.

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KOMENTARJI8

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bančnik
24. 07. 2026 17.37
Janša je kriv🤷
Odgovori
0 0
Mr.Mango
24. 07. 2026 17.32
Zdaj ko vsi tankajo na Hrvaškem
Odgovori
+4
4 0
Jani.
24. 07. 2026 17.30
Fajn 🙂
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
24. 07. 2026 17.25
na hr ina in petrol omejila točenje goriva na max 300 l...
Odgovori
+2
2 0
Medo888
24. 07. 2026 17.25
Vlak je počasen avtobus vozi na koledar
Odgovori
+4
4 0
Medo888
24. 07. 2026 17.22
Ja katastrofa kako naj pridem v Ljubljano vsak dan 150 kilometrov?
Odgovori
+4
5 1
OutlawJJ
24. 07. 2026 17.22
Ker vejo da gremo raje tankat k sosedom
Odgovori
+5
7 2
EU Dig. Cenzura
24. 07. 2026 17.19
En nateg bodo odpravili pri litru goriva. Vse kar je prispevek ali davek je samo pobiranje denarja ljudem!!!
Odgovori
+10
11 1
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