Bencin bo cenejši za skoraj 10, dizel za več kot 11 centov na liter

Začasna odprava obeh dajatev pomeni, da bosta prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev za bencin, dizel in kurilno olje v omenjenem obdobju določena v višini nič evrov.

Kot pojasnjuje vlada, so se za ukrep odločili zaradi rasti nabavnih cen naftnih derivatov, ki je posledica vojaškega posredovanja v Iranu in neposredno vpliva na oblikovanje reguliranih najvišjih drobnoprodajnih cen goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest.

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Po ocenah vlade bo ukrep preprečil občutnejšo podražitev goriv. Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo zaradi ukrepa za 0,09555 evra cenejši, kot bi bil sicer po veljavni metodologiji za izračun regulirane cene. Pri dizelskem gorivu in ekstra lahkem kurilnem olju bo razlika znašala 0,11139 evra na liter.

Brez upoštevanja DDV odprava dajatev pomeni znižanje v višini 0,07832 evra na liter pri bencinu ter 0,09130 evra na liter pri dizelskem gorivu in kurilnem olju.

Vlada je ukrep sprejela z dopolnitvijo Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije ter sklepom o višini okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Po navedbah vlade je cilj začasnih ukrepov ublažiti vpliv višjih cen naftnih derivatov na gospodinjstva in preprečiti izrazitejšo rast reguliranih drobnoprodajnih cen goriv.