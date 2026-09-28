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Gospodarstvo

Bencin bo dražji, dizel in kurilno olje cenejša

Ljubljana, 28. 09. 2026 15.17 pred 28 minutami 2 min branja 15

Avtor:
M.P.
Natakanje goriva

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od torka znašale 1,760 evra za liter bencina, 1,929 evra za liter dizelskega goriva in 1,552 evra za liter kurilnega olja. Dizel bo tako po tem, ko je dosegel rekordno vrednost, v novem tedenskem obdobju padel pod dva evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 5. oktobra.

Za liter neosvinčenega oktanskega bencina bo ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest po polnoči treba plačati 1,760 evra za liter oz. 1,2 centa več kot danes. Cena pred spremembo znaša 1,748 evra za liter.

Pri 50 litrih to znese 88 evrov, so preračunali na ministrstvu za infrastrukturo. "V izračunu je upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od 22. septembra letos. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,957 evra za liter," so sporočili.

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Liter dizla pa se bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest od torka dalje pocenil za 8,3 centa. Po novem bo za liter dizla treba odšteti 1,929 evra (cena pred spremembo 2,012 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 96,45 evra.

Ministrstvo je sporočilo, da bi cena dizla brez regulacije, brez oprostitve plačila okoljske dajatve ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti znašala okoli 2,233 evra za liter.

Ob trošarini, ki je določena na 0,02100 evra za liter, pa bo v naslednjem obdobju za liter kurilnega olja treba plačati 1,552 evra za liter; cena pred spremembo znaša 1,635 evra za liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1552 evrov brez prevoza.

Brez ukrepov, ki jih je sprejela vlada, pa bi sicer po njihovi oceni uporabniki morali za liter kurilnega olja odšteti okoli 1,767 evra. Potrošnik bi tako po njihovih izračunih za nakup 1000 litrov plačal 1767 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 215 evrov.

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gorivo cene bencin dizel kurilno olje

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24ur.com Bencin in dizel od torka naprej dražja
24ur.com 95-oktanski bencin 0,6 centa, dizel 0,4 centa dražji
24ur.com Bencin dražji, dizel cenejši
24ur.com Bencin in dizel cenejša
24ur.com Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo nižje
24ur.com Od torka nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja
24ur.com Bencin dražji, dizel in kurilno olje cenejša
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KOMENTARJI15

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Vzorčen primer
28. 09. 2026 15.56
Koliko je te cena nafte v Romuniji? Sprašujem za kolega.
Odgovori
+1
1 0
Podlesničar
28. 09. 2026 15.58
2,06 eur. Pozdravi kolega.
Odgovori
0 0
bančnik
28. 09. 2026 15.49
Janša je znižal💪
Odgovori
-1
3 4
Garammasala8
28. 09. 2026 15.49
In zdaj mislijo, da bodo vsi navalili na kurilca?
Odgovori
+4
5 1
Uporabnik1536341
28. 09. 2026 15.47
Mislim,da se mal igračkajo,da ne bi bil dizel predrag so podražili samo bencin.Sicer bi verjetno moral pocenit vse,glede na cene nafte na trgu...
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+4
4 0
jouža
28. 09. 2026 15.44
Treba je pogledati kolikšen je bil dobiček Petrola & co. pred vojno in kolikšen je zadnjih nekaj let odkar traja vojna v Ukrajini in sedaj še v Iranu. Ne slepo verjet pravljicam o vojnah. Kriv je neomejen pohlep in ne vojne. Vojne so samo še ena priložnost več za striženje ovc.
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+5
8 3
si456
28. 09. 2026 15.43
8 centov za dizel je pa res občutno cenejše a se vi to hecate Sej človek več ne ve a je ta naš minister za infrastrukturo sploh še sposoben za funkcijo, ki jo opravlja
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+2
6 4
Garammasala8
28. 09. 2026 15.50
Ni in nikoli ni bil.
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+2
3 1
Bolfenk2
28. 09. 2026 15.37
Na vojno v Iranu evropski politiki nimajo vpliva, vojna v Ukraini pa je njihov otrok. V Sloveniji vsi politiki razen politikov Resnice podpirajo to vojno, torej so vsi odgovorni za drago gorivo.
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+4
8 4
Bombardirc1
28. 09. 2026 15.49
Politiki resnice pa goljufajo vse okrog sebe...
Odgovori
+1
1 0
CRF4
28. 09. 2026 15.50
Bolfenk2: daj že nehaj goltati rusko propagando z insajderja. Evropa pomaga napadenemu...vojno lahko konča samo Putler,tako da Ukrajina kapitulira(nesprejemljivo)se Putlerja vojaško premaga(težko/nemogoče) ali pa da obupa. Zato je treba nabijati sankcije rusiji in pommagti Ukrajini. Kar pa slabi tudi Evropo...zato je trditev, da evropa želi vojno SKRAJNO butasta.
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-1
1 2
slayer2
28. 09. 2026 15.57
Ali padajo NATO bombe,droni,rakete po Rusiji???!!!
Odgovori
0 0
spaceair
28. 09. 2026 15.34
jao jao.. naši politiki pa nič o kako naj se končajo te vojne nesmiselne...očitno bi bilo najbolj smiselno zapreti borze..pa bi interes ispuhtel?
Odgovori
+2
3 1
spaceair
28. 09. 2026 15.33
na račun nafte bo bencin dražji..nafta cenejša.. ?
Odgovori
+5
6 1
Sventevith
28. 09. 2026 15.36
Nafta je bila včasih občutno cenejša od bencina in seveda se je to spremenilo, ko so ljudje začeli kupovati avte na dizel.
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+2
3 1
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