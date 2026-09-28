Bencin bo dražji, dizel in kurilno olje cenejša

Pri 50 litrih to znese 88 evrov, so preračunali na ministrstvu za infrastrukturo. "V izračunu je upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od 22. septembra letos. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,957 evra za liter," so sporočili.

Za liter neosvinčenega oktanskega bencina bo ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest po polnoči treba plačati 1,760 evra za liter oz. 1,2 centa več kot danes. Cena pred spremembo znaša 1,748 evra za liter.

Liter dizla pa se bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest od torka dalje pocenil za 8,3 centa. Po novem bo za liter dizla treba odšteti 1,929 evra (cena pred spremembo 2,012 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 96,45 evra.

Ministrstvo je sporočilo, da bi cena dizla brez regulacije, brez oprostitve plačila okoljske dajatve ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti znašala okoli 2,233 evra za liter.

Ob trošarini, ki je določena na 0,02100 evra za liter, pa bo v naslednjem obdobju za liter kurilnega olja treba plačati 1,552 evra za liter; cena pred spremembo znaša 1,635 evra za liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1552 evrov brez prevoza.

Brez ukrepov, ki jih je sprejela vlada, pa bi sicer po njihovi oceni uporabniki morali za liter kurilnega olja odšteti okoli 1,767 evra. Potrošnik bi tako po njihovih izračunih za nakup 1000 litrov plačal 1767 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 215 evrov.